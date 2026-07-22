中央通過橋頭新市鎮三期案 環團轟：左手都市林，右手毀森林

民團昨上午赴國土署外抗議，指因高雄新市鎮開發要砍掉橋頭糖廠百公頃森林，將是賴清德總統都市林政策巨大汙點。不過內政部都委會昨下午隨即審議並原則同意通過變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第三期發展區開發）案等。高雄市森林城市協會理事長莊傑任強烈譴責，痛批國土署未回應民團質疑，規畫內容幾無調整。

莊傑任等人昨天上午帶著四千人連署書赴國土署舉布條，指高雄新市鎮開發將砍十萬棵樹，涉及百年糖廠文化保存、螢火蟲與環頸雉等保育類棲地保存，開發將導致淹水加劇與市民健康與空氣品質劣化，相當於「左手都市林，右手毀森林」。

國土署指出，本案配合橋頭科學園區和白埔產業園區周邊整體發展，提供南部半導體Ｓ廊帶核心機能，參酌地方各意見後，大幅修正原規畫方案，兼顧環境與糖廠文化資產，滿足高科技就業人口安居與商務需求。

國土署強調，公民團體關切的糖廠保存議題，劃設約廿一公頃的「橋仔頭糖廠」文化景觀保存區完整保留糖廠員工宿舍，及十九公頃的觀光發展特定專用區等配置。且經台糖及農業部確認，糖廠內林木屬短期人工經濟造林，將透過公共設施設配置、樹木保存評估及低衝擊開發改造成廿一公頃公園兼滯洪池，部分道路將調整為綠園道及園道用地。

莊傑任強調，政府以橋科聯外道路為由擴大開發二一九公頃土地，未證明開發需求，也未採對環境衝擊較低的道路方案，辜負過去政府投入經費推動造林的成果，要求重新檢討開發範圍及路線規畫，民團不會止步，除持續舉辦森林健走及生態導覽，讓更多人認識橋頭糖廠森林歷史、文化與生態價值，也不排除年底選舉期間推動倡議，促使參選人正面回應開發爭議。

國土署說，實質開發時將循樹木保護相關規定，於公共設施如綠園道、公園兼滯洪池等廣植喬木，建構滯洪、涵水與創造都市風廊的海綿城市，預期改善新市鎮生活環境，誘導人口與產業進駐，協助地方重大產業發展。預計最快明年底取得道路土地後展開區段徵收工程作業，加速高雄新市鎮開發建設。