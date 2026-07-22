機車族盼中山凱旋陸橋開放通行 高市交通局：暫不考慮

高雄中山凱旋陸橋自中山路橫跨凱旋四路，汽車可直接上橋免經凱旋四路，交通局提出周邊路型改善措施，有機車族則認為取消陸橋禁行機車即可解決，希望道路優化同時，也應開放機車上橋，省去平面道路號誌等候時間。

中山凱旋陸橋早期為穿越臨港線鐵路設計，讓中山路車流避開鐵路列車，臨港線廢線後，改為高雄輕軌，橋上仍僅開放汽車通行，全面禁行機車。

隨著交通局宣布將拆除快慢車道分隔島，機車族認為，只要取消陸橋禁行機車，就能分流大量跨越凱旋路段的直行車，平面路口的壅塞自然迎刃而解，建議市府取消車種分流，開放機車上橋。

高雄市行人路權促進會執行專員賴昱愷指出，中山凱旋陸橋最初是為了讓直行車流避免與橋下的輕軌及凱旋路車流發生衝突，若能打破禁令，開放機車上陸橋，中山路直行機車可引流至橋上，橋下平面道路所需車道空間也可減少，增加車道運動彈性。

他解釋，騰出的車道空間預期可以配置兩條左轉專用車道，理順路口動線，且取消禁行機車，讓動線變得更簡化、更直覺，若市府有大車多等安全疑慮，折衷方案可以先開放陸橋「最外側車道」供機車行駛。

交通局回應，橋上汽車通行沒有壅塞情形，因橋下改善措施需評估事項多，會優先處理橋下交通問題，目前不會開放機車通行陸橋。