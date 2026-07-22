輕軌優先加劇交通打結…高雄中山、凱旋路口將拆分隔島調整

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導
高雄中山路、凱旋路口因車流量大又有輕軌交會，平面道路尖峰時段經常壅塞，交通局啟動路型改善，可望減少壅塞。記者張議晨／攝影
高雄中山路、凱旋路口因車流量大又有輕軌交會，平面道路尖峰時段經常壅塞，交通局啟動路型改善，可望減少壅塞。記者張議晨／攝影

高雄前鎮中山三路為小港、林園往返高雄市區的要道，但中山三路與凱旋四路路口，因有輕軌號誌影響，尖峰時段經常出現車流回堵，停等時間過長，引發不少通勤族抱怨。交通局近期提出改善方案，計畫調整車道及號誌優化，拆除中央分隔島，期能減少壅塞情況，整體工程最快九月完工。

中山、凱旋路口車流量龐大，加上輕軌通過，在輕軌路權優先狀況下，只要列車經過，周邊號誌便全面大打結，若遇上下班尖峰或夢時代舉行活動，交叉路口容易出現壅塞；而且相較汽車可以經中山凱旋陸橋跨過凱旋路，機車族只能在平面道路停等逾百秒紅綠燈，「曬到脾氣上來」，引起不少抱怨。

近期交通局計畫調整該路段路型，預計拆除中山路上的快慢車道分隔島，改善車道配置，另更新輕軌號誌系統，改善工程自媽祖港橋往北延伸至凱旋路口，加上車道路型調整，可望減少尖峰時間壅塞。

議員郭建盟指出，中山三路和凱旋四路路口長期是交通瓶頸，這次改善屬於整體性交通工程，不僅調整車道配置，也配合輕軌號誌同步更新，希望能兼顧行車安全與通行效率，他會持續追蹤進度。

不過，當地民眾質疑，中山、凱旋路口號誌問題已經爭論很久，調整紅綠燈秒數、優化時相配置很快就能完成，應該先調整燈號秒數，之後再規畫路型調整，不然等工程完工還不知道要等多久。

交通局解釋，因現行控制器功能限制，當輕軌列車通過時，仍需占用共用時相放行，因下班尖峰車流較大，導致南北向車流紅燈停等時間較長，尖峰時段機車及汽車排隊情形較為明顯。

交通局說，為提升中山三路和凱旋路口運作效率，已取消插入時相，改由輕軌列車利用既有共用時相通行，未來新一代號誌控制功能完成後，可提升輕軌號誌優先控制的彈性，有效縮短南北向停等時間。民眾反映紅燈過久及尖峰壅塞情形，目前加緊施工中，如無天氣因素延宕，預計九月中旬完工。

輕軌 車道 高雄

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