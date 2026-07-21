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橋頭新市鎮第三期都市計畫過關 高市府：樂觀其成將兼顧保育與發展

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄橋頭新市鎮第三期都市計畫總面積219公頃，內政部都市計畫委員會今日審議通過。圖／高市都發局提供
高雄橋頭新市鎮第三期都市計畫總面積219公頃，內政部都市計畫委員會今日審議通過。圖／高市都發局提供

高雄橋頭新市鎮第三期都市計畫案涉及百公頃林地存廢議題，正反意見拉扯多時，此案今日在內政部都市計畫委員會審議通過。高市府表示，此計畫攸關北高雄整體發展與產業布局，市府對審議結果樂觀其成，期待透過完善交通建設、公共設施及綠色基盤規畫，引導人口與產業有序進駐，提升北高雄整體發展量能，未來將配合國土署推動後續作業，兼顧環境保育、產業發展與交通建設。

都發局說明，高雄新市鎮1之2號道路、友情路及大遼路開闢工程植栽帶規畫為雨水花園，可暫時貯存雨水，雨水透過下滲過程及植栽根系可達淨化功能，道路兩側亦將保留現有喬木195株，移植357棵並新植8253株，且會將現有生長不良樹木採裂解後當肥料，促進資源再生利用。

針對各界關注的環境保育及樹木保存議題，市府表示，經台糖公司及農業部確認，本案範圍內台糖林地屬短期人工經濟造林，並非天然森林。本次都市計畫將結合公共設施配置、樹木保存評估及低衝擊開發理念，將原有平地造林地規劃為約21公頃公園兼滯洪池，並將部分道路調整為綠園道及園道用地。

都發局強調，新市鎮第三期並非單一土地開發計畫，而是因應橋頭科學園區、白埔產業園區及半導體S廊帶發展需求的重要都市整體規畫，肩負支援橋頭科學園區及北高雄產業聚落發展的重要使命。未來將依樹木保護相關法令辦理樹木調查、保留及移植評估，並於公園、綠園道及滯洪空間廣植喬木，打造兼具滯洪、涵水、降溫、通風及生態保育功能的海綿城市綠色基盤，提升整體生活環境品質與都市韌性。

高雄橋頭新市鎮第三期都市計畫總面積219公頃，護樹團體抗議多時，此案今日已在內政部都市計畫委員會審議通過。圖／森林城市協會提供
高雄橋頭新市鎮第三期都市計畫總面積219公頃，護樹團體抗議多時，此案今日已在內政部都市計畫委員會審議通過。圖／森林城市協會提供

都市計畫 橋頭 高雄

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