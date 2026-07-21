橋頭新市鎮第三期都市計畫審議通過 市府樂觀其成

內政部都市計畫委員會今天審議通過橋頭新市鎮第三期都市計畫案，高雄市政府對此表示樂觀其成，並指期待透過完善交通建設、公共設施及綠色基盤規劃，引導人口與產業有序進駐。

高雄市政府發布新聞稿表示，高雄新市鎮三期計畫攸關北高雄整體發展與產業布局，肩負支援橋頭科學園區及北高雄產業聚落發展的重要使命，期待透過完善交通建設、公共設施及綠色基盤規劃，引導人口與產業有序進駐。

市府表示，橋頭新市鎮第三期是北高雄重要的發展節點，其中1-1號及1-2號道路為串聯橋頭新市鎮一期、二期的橋頭科學園區，及四期的白埔產業園區的重要交通廊道，也是支撐橋頭科學園區、楠梓科技產業園區等園區的重要聯外道路。

針對環境保育及樹木保存議題，市府表示，將配合中央共同推動相關作業，兼顧地方發展需求與環境保護。依國土管理署說明，針對橋頭糖廠保存議題，計畫劃設約21公頃「橋頭糖廠文化景觀保存區」，完整保存糖廠重要文化景觀等。

此外，該案範圍內台糖林地屬短期人工經濟造林，並非天然森林。此次都市計畫將結合公共設施配置、樹木保存評估及低衝擊開發理念，將原有平地造林地規劃為約21公頃公園兼滯洪池，並將部分道路調整為綠園道及園道用地。

市府表示，未來於實質開發階段，將依樹木保護相關法令辦理樹木調查、保留及移植評估，並於公園、綠園道及滯洪空間廣植喬木，打造兼具滯洪、涵水、降溫、通風及生態保育功能的海綿城市綠色基盤，提升環境品質與都市韌性。