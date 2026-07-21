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高雄新九如橋設「紅色鳥居」圍籬 外型太醜被網友砲轟丟臉

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市九如新橋的兩側欄杆與人行道設置仿日本鳥居外型的紅色圍籬，奇特造型引發網友與民代齊轟「很醜」。圖／讀者提供
高雄市九如新橋的兩側欄杆與人行道設置仿日本鳥居外型的紅色圍籬，奇特造型引發網友與民代齊轟「很醜」。圖／讀者提供

高雄新九如橋接連出包，繼議員簡煥宗不滿通車延宕之後，近日又有民眾發現，橋體兩側與人行道竟然設置仿日本神社鳥居外型的紅色「鳥居圍籬」，奇特造型引發網友罵聲連連，連議員張博洋也砲轟「醜到令人嘆為觀止」。高市新工處回應，已著手修改。

即將完工通車的九如路橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，網友批評「真的知道鳥居在日本文化代表的意義嗎？這種東西竟然會出現在高雄的公共建設，丟臉死了…」、「到底哪個笨蛋設計的？」

議員張博洋指出，這座橋醜到令人嘆為觀止，可怕到讓人無法相信這是高雄市的公共建設，簡直毀滅高雄市這幾年的城市美感努力，更荒謬到不知道怎麼對日本觀光客解釋。

「有夠丟臉的！」張博洋強調，在日本的神道信仰中，鳥居是連接人界與神界的結界，也是神明居住的地方。九如橋兩端連結中都跟鼓山，有豐富的在地歷史，新工處竟選擇整排插爆鳥居，完全沒有在地元素，簡直是美感崩壞之橋，他不信陳其邁市長會帶日本外賓來這邊參觀。

新工處回應，經由交通局及專家學者現勘後，九如四路欄杆會移除至其他人行道當阻隔，現地改採綠籬當人車分離設置；橋上欄杆部分，高度跟防墜均符合相關規範，已著手將紅色改漆白色。

高雄 人行道 張博洋

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