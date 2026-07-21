高雄新九如橋設「紅色鳥居」圍籬 外型太醜被網友砲轟丟臉

高雄新九如橋接連出包，繼議員簡煥宗不滿通車延宕之後，近日又有民眾發現，橋體兩側與人行道竟然設置仿日本神社鳥居外型的紅色「鳥居圍籬」，奇特造型引發網友罵聲連連，連議員張博洋也砲轟「醜到令人嘆為觀止」。高市新工處回應，已著手修改。

即將完工通車的九如路橋設置仿日本鳥居的紅色圍籬，網友批評「真的知道鳥居在日本文化代表的意義嗎？這種東西竟然會出現在高雄的公共建設，丟臉死了…」、「到底哪個笨蛋設計的？」

議員張博洋指出，這座橋醜到令人嘆為觀止，可怕到讓人無法相信這是高雄市的公共建設，簡直毀滅高雄市這幾年的城市美感努力，更荒謬到不知道怎麼對日本觀光客解釋。

「有夠丟臉的！」張博洋強調，在日本的神道信仰中，鳥居是連接人界與神界的結界，也是神明居住的地方。九如橋兩端連結中都跟鼓山，有豐富的在地歷史，新工處竟選擇整排插爆鳥居，完全沒有在地元素，簡直是美感崩壞之橋，他不信陳其邁市長會帶日本外賓來這邊參觀。

新工處回應，經由交通局及專家學者現勘後，九如四路欄杆會移除至其他人行道當阻隔，現地改採綠籬當人車分離設置；橋上欄杆部分，高度跟防墜均符合相關規範，已著手將紅色改漆白色。