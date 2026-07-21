爭取國軍敦親睦鄰經費 澎湖區漁會放流10萬尾魚苗

澎湖區漁會今天首度利用國軍敦親睦鄰經費，購置黃錫鯛等魚苗10萬尾，在馬公鎖港等6處近岸海域放流，以增裕近海漁業資源，讓澎湖海洋永續發展。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，澎湖四面環海，海洋就是漁民賴以維生的重要命脈，國軍敦親睦鄰計畫過去多著重於陸域補償，但海域同樣承受軍事射擊訓練所帶來的影響，今年特別向軍方爭取辦理海洋復育計畫，希望透過覆網清除、射擊拖靶及海洋廢棄物清除、魚苗放流等方式，逐步恢復海洋生態，增加漁業資源，讓敦親睦鄰計畫真正落實到海洋保育，也開創澎湖軍民合作的新模式。

澎湖區漁會今天在馬公澎南地區的蒔裡、鎖港、山水、井垵、五德與鐵線等處近岸海域同步辦理魚苗放流，共放流黃錫鯛（俗稱邦頭）、條石鯛及三線磯鯛3種魚苗10萬尾，將有助於補充沿近海漁業資源，強化海洋生態復原能力。

顏德福表示，今天所放流的10萬尾魚苗，所需經費是首度向軍方爭取「敦親睦鄰海洋復育計畫」來辦理，創下澎湖首次運用敦親睦鄰經費辦理魚苗放流及海洋復育工作，展現軍民攜手守護海洋資源的新里程碑。

顏德福指出，今天魚苗放流，不僅是澎湖首創以敦親睦鄰經費推動海洋復育，更象徵國防與地方攜手守護海洋的重要里程。漁會未來將持續推動各項海洋復育工作，今年8月將於虎井里海域辦理馬糞海膽放流，持續補充海洋資源，恢復海域生態平衡，打造更健康、更豐富的海洋環境，讓海洋資源永續利用，實現國防、海洋保育與漁業永續3贏的共同目標。