快訊

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」！報復美軍炸核電站

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取國軍敦親睦鄰經費 澎湖區漁會放流10萬尾魚苗

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖區漁會今天首度利用國軍敦親睦鄰經費，購置黃錫鯛等魚苗10萬尾，在馬公鎖港等6處近岸海域放流，以增裕近海漁業資源，讓澎湖海洋永續發展。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，澎湖四面環海，海洋就是漁民賴以維生的重要命脈，國軍敦親睦鄰計畫過去多著重於陸域補償，但海域同樣承受軍事射擊訓練所帶來的影響，今年特別向軍方爭取辦理海洋復育計畫，希望透過覆網清除、射擊拖靶及海洋廢棄物清除、魚苗放流等方式，逐步恢復海洋生態，增加漁業資源，讓敦親睦鄰計畫真正落實到海洋保育，也開創澎湖軍民合作的新模式。

澎湖區漁會今天在馬公澎南地區的蒔裡、鎖港、山水、井垵、五德與鐵線等處近岸海域同步辦理魚苗放流，共放流黃錫鯛（俗稱邦頭）、條石鯛及三線磯鯛3種魚苗10萬尾，將有助於補充沿近海漁業資源，強化海洋生態復原能力。

顏德福表示，今天所放流的10萬尾魚苗，所需經費是首度向軍方爭取「敦親睦鄰海洋復育計畫」來辦理，創下澎湖首次運用敦親睦鄰經費辦理魚苗放流及海洋復育工作，展現軍民攜手守護海洋資源的新里程碑。

顏德福指出，今天魚苗放流，不僅是澎湖首創以敦親睦鄰經費推動海洋復育，更象徵國防與地方攜手守護海洋的重要里程。漁會未來將持續推動各項海洋復育工作，今年8月將於虎井里海域辦理馬糞海膽放流，持續補充海洋資源，恢復海域生態平衡，打造更健康、更豐富的海洋環境，讓海洋資源永續利用，實現國防、海洋保育與漁業永續3贏的共同目標。

澎湖 國軍 漁民

延伸閱讀

1000噸級澎湖艦交艦、基隆艦下水 台船基隆廠再接3艘5000噸巡護船訂單

振興經濟禮金議題延燒 藍綠馬公市長參選人論戰

澎湖兩漁船外垵漁港碰撞 1艘被撞到半沉1人落海獲救

李四川推3大親子政策 蘇巧慧要推漁村體驗觀光

相關新聞

強化社區安全網 高市府3高層盼保全樓管當第一道防線

高雄市政府強化社區安全及反毒網絡，毒品防制局、工務局及警察局高層今天拜訪高雄市保全公會及高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會，盼與保全、物業管理業界，共同守護社區安全。

全國運動會明年屏東舉辦 35種賽事上萬隊職員同場競技

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。縣長周春米表示，屏東縣繼舉辦全國中等學校運動會、全民運動會後，明年接辦全國運動會，是第一個10年內辦理3場全國性大型綜合賽會的縣市。為了打造屏東成為體育大縣，縣府將在明年成立運動發展處。

茄萣仁愛路老舊箱涵結構受損 高雄市水利局展開修復工程

高雄市府水利局持續推動轄內道路箱涵巡檢，近期發現茄萣區仁愛路一段及二段的既有箱涵出現結構損壞與排水效能受阻等問題，為因應防汛需求，啟動修復工程，針對關鍵路段進行補強與清疏，預計今年底前全數完工，以降低豪雨期間的積淹水風險。

美濃農會未來超市開「分店」 南隆多功能服務中心能領錢也能購物

高雄市美濃農會「未來超市」建立口碑，南隆信用分部修繕後今日重新開幕，嶄新建物更名多功能農民服務中心，不僅為提供金融服務，還可量血壓、購買在地農特產品，宛如小超商。總幹事鍾清輝說，盼健全服務農友功能，吸引更多年輕人返鄉務農，且能驕傲地說「我是美濃人、我種田」。

釐清史實 恆春挖掘日二戰官兵遺骨

二次世界大戰期間，一九四四年日籍「玉津丸」等運輸船在巴士海峽遭美軍擊沉，四八二○名官兵罹難，遺體漂流至恆春半島，據耆老口述歷史，集體埋葬地點可能在核三廠出水口一帶礁岩，日本戰歿者遺骨收集推進協會昨起展開遺骨挖掘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。