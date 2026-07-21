強化社區安全網 高市府3高層盼保全樓管當第一道防線

高雄市政府強化社區安全及反毒網絡，毒品防制局、工務局及警察局高層今天拜訪高雄市保全公會及高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會，盼與保全、物業管理業界，共同守護社區安全。

高雄市毒品防制局長陳盈秀、工務局長楊欽富與高雄市警局副局長侯東輝，今天上午拜訪高雄市保全公會理事長陳紀孝及高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會理事長陳苑娜。

高雄市政府因保全及公寓大廈管理人員長期站在社區第一線，除維護社區安全，也肩負協助住戶、即時發現異常狀況等任務，認為是城市安全網絡的重要一環，希望與保全、樓管業界交流合作。

據了解，毒品防制工作須深入社區、扎根基層，透過社區第一線人員建立綿密的反毒防護網；工務局就公寓大廈管理、建築安全及居住環境等議題與2理事長交換意見，提升社區管理品質。市警局也盼結合保全與樓管人員，持續強化社區治安及反毒通報機制，共同守護居民安全。

高雄市保全公會理事長陳紀孝表示，保全業是社區安全的第一道防線，公寓大廈管理人員則是社區運作的重要核心，市府3局處高層拜訪，顯示市府對保全及樓管業界的重視，也象徵政府與民間建立更緊密的合作夥伴關係。

高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會理事長陳苑娜表示，市府充分展現跨局處合作力量，也為未來推動社區安全、毒品防制及公寓大廈管理工作，奠定更穩固的合作基礎。