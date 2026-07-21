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高雄無障礙之家添科技輔具 助障礙者跨出第一步

中央社／ 高雄21日電

高雄社會局無障礙之家獲民間善款建置科技輔具，讓從未有過站立、行走經驗的身心障礙者，在安全環境下訓練跨出人生第一步，同時也減輕第一線工作者的身體負擔與心理壓力。

高雄市政府社會局無障礙之家今天說明，無障礙之家服務重度、極重度智能障礙合併多重障礙者，隨服務對象逐漸高齡化，肌力退化、平衡能力下降及行動功能受限等問題日益明顯，站立、移位及步態訓練皆存在較高跌倒風險，需以大量照護人力協助支撐與移位，不僅增加工作負擔，也提高受傷風險。

高雄無障礙之家提到，此次由張添永慈善事業基金會捐贈新台幣160萬多元，支持建置體適能室及各住宿運動區「固定軌道式步態訓練懸吊系統4套主機」及「懸吊步態訓練機2台」，透過部分體重支撐及防跌保護機制，讓服務對象在安全環境下訓練，嘉惠約150名服務對象。

高雄無障礙之家新聞稿指出，43歲阿明（化名）自小因下肢嚴重攣縮，從未有過站立與行走經驗，他首次接受智能懸吊步態訓練機訓練，並在治療師與教保員陪伴下，緩緩跨出人生第一步，經持續且規律訓練後，阿明從原本只能站立30秒，到能穩定行走10公尺以上，其肌力、平衡能力及自信心皆有提升。

高雄無障礙之家表示，阿明常會主動詢問，「還可以再練一下嗎」，這句看似平凡的話，卻是他43年來最大突破，而另一名62歲極重度智能障礙者阿男（化名），因跌倒受傷後，對站立及行走產生恐懼，在固定軌道式懸吊系統保護下，阿男接受步態與平衡訓練，不僅願意主動站立，也開始與保育員傳接球，找回參與活動的信心與樂趣。

高雄無障礙之家補充，固定軌道式懸吊系統及懸吊步態訓練機廣泛運用於腦性麻痺、肢體功能退化及平衡能力不佳的服務對象，可依個別需求進行平衡、步態及跑步機等訓練，使復健融入日常生活，增加自主活動機會，延緩身體功能退化。

高雄 高雄市

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