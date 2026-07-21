快訊

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

離進場價仍遠…國巨股價腰斬 這家建商持股帳面價值蒸發約2億元

聽新聞
0:00 / 0:00

高流8月辦泰式生活節 市集、展演打造泰式派對

中央社／ 高雄21日電

高雄流行音樂中心8月22、23日攜手泰國商務處（DITP）舉辦泰式生活節，活動去年吸引近10萬人次參與，今年更邀請14組台泰藝人演出，並新增水上拳擊、料理秀等體驗活動。

高流今天發布新聞稿表示，「就喝Chill派對：泰精選S2」泰國生活節8月將在珊瑚礁群登場，現場集結11家獲泰國官方「Thai SELECT（泰精選）」認證餐廳，包括連續6年獲米其林必比登推薦的「帕泰家」、阿杜皇家泰式料理、拾壹船麵等品牌，並規劃近百攤泰式美食、文創、香氛及生活選物市集，活動免費入場。

演出卡司方面，今年邀請14組台灣與泰國藝人輪番登台，包括泰國歌手YourMOOD、EURO、樂團Quicksand bed，以及台灣男團Ozone、女團babyMINT、Juice Boy、Pallas帕拉斯等，演出內容涵蓋流行音樂、搖滾、DJ及台泰戲劇主題曲，並首度規劃雙舞台演出，提升活動豐富度。

活動安排2場限定料理秀，由泰國BL劇演員現場挑戰料理競賽，讓影迷近距離欣賞戲劇主角互動。此外，今年新增泰式舞蹈體驗、廣場舞、有氧帶動跳等沉浸式文化活動，民眾還可換穿泰國傳統服飾參與港灣遊行。

此外，水上體驗部分，去年廣受好評的SUP水上瑜珈，今年再推出全新「水上拳擊」活動，結合立槳體驗、泰式特調飲品及趣味對戰，7月27日起開放線上報名。

高流執行長丁度嵐表示，希望透過與泰國商務處持續合作，將泰國飲食、音樂、影視等多元文化帶進高雄，以音樂、美食與城市交流，深化國際文化連結。

泰國商務處則表示，今年活動以「沉浸式文化體驗」為主軸，期盼讓民眾透過五感體驗，更深入認識泰國文化，也持續促進台泰文化與觀光交流。

泰國 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

2026「國泰雲門隨行吧」 邀全民「藝起 不只是1+1」

2026北海潮與火 豐富活動7/20搶先報名

影／三大原民樂舞盛宴起動 原民會期許「歌舞讓彼此更靠近 」

長春藝術季 主打「22℃的夏天」夜遊新選擇

相關新聞

全國運動會明年屏東舉辦 35種賽事上萬隊職員同場競技

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。縣長周春米表示，屏東縣繼舉辦全國中等學校運動會、全民運動會後，明年接辦全國運動會，是第一個10年內辦理3場全國性大型綜合賽會的縣市。為了打造屏東成為體育大縣，縣府將在明年成立運動發展處。

茄萣仁愛路老舊箱涵結構受損 高雄市水利局展開修復工程

高雄市府水利局持續推動轄內道路箱涵巡檢，近期發現茄萣區仁愛路一段及二段的既有箱涵出現結構損壞與排水效能受阻等問題，為因應防汛需求，啟動修復工程，針對關鍵路段進行補強與清疏，預計今年底前全數完工，以降低豪雨期間的積淹水風險。

美濃農會未來超市開「分店」 南隆多功能服務中心能領錢也能購物

高雄市美濃農會「未來超市」建立口碑，南隆信用分部修繕後今日重新開幕，嶄新建物更名多功能農民服務中心，不僅為提供金融服務，還可量血壓、購買在地農特產品，宛如小超商。總幹事鍾清輝說，盼健全服務農友功能，吸引更多年輕人返鄉務農，且能驕傲地說「我是美濃人、我種田」。

釐清史實 恆春挖掘日二戰官兵遺骨

二次世界大戰期間，一九四四年日籍「玉津丸」等運輸船在巴士海峽遭美軍擊沉，四八二○名官兵罹難，遺體漂流至恆春半島，據耆老口述歷史，集體埋葬地點可能在核三廠出水口一帶礁岩，日本戰歿者遺骨收集推進協會昨起展開遺骨挖掘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。