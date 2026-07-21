高流8月辦泰式生活節 市集、展演打造泰式派對

高雄市美濃農會「未來超市」建立口碑，南隆信用分部修繕後今日重新開幕，嶄新建物更名多功能農民服務中心，不僅為提供金融服務，還可量血壓、購買在地農特產品，宛如小超商。總幹事鍾清輝說，盼健全服務農友功能，吸引更多年輕人返鄉務農，且能驕傲地說「我是美濃人、我種田」。

2026-07-21 13:58