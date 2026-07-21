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高流8月辦泰式生活節 市集、展演打造泰式派對
高雄流行音樂中心8月22、23日攜手泰國商務處（DITP）舉辦泰式生活節，活動去年吸引近10萬人次參與，今年更邀請14組台泰藝人演出，並新增水上拳擊、料理秀等體驗活動。
高流今天發布新聞稿表示，「就喝Chill派對：泰精選S2」泰國生活節8月將在珊瑚礁群登場，現場集結11家獲泰國官方「Thai SELECT（泰精選）」認證餐廳，包括連續6年獲米其林必比登推薦的「帕泰家」、阿杜皇家泰式料理、拾壹船麵等品牌，並規劃近百攤泰式美食、文創、香氛及生活選物市集，活動免費入場。
演出卡司方面，今年邀請14組台灣與泰國藝人輪番登台，包括泰國歌手YourMOOD、EURO、樂團Quicksand bed，以及台灣男團Ozone、女團babyMINT、Juice Boy、Pallas帕拉斯等，演出內容涵蓋流行音樂、搖滾、DJ及台泰戲劇主題曲，並首度規劃雙舞台演出，提升活動豐富度。
活動安排2場限定料理秀，由泰國BL劇演員現場挑戰料理競賽，讓影迷近距離欣賞戲劇主角互動。此外，今年新增泰式舞蹈體驗、廣場舞、有氧帶動跳等沉浸式文化活動，民眾還可換穿泰國傳統服飾參與港灣遊行。
此外，水上體驗部分，去年廣受好評的SUP水上瑜珈，今年再推出全新「水上拳擊」活動，結合立槳體驗、泰式特調飲品及趣味對戰，7月27日起開放線上報名。
高流執行長丁度嵐表示，希望透過與泰國商務處持續合作，將泰國飲食、音樂、影視等多元文化帶進高雄，以音樂、美食與城市交流，深化國際文化連結。
泰國商務處則表示，今年活動以「沉浸式文化體驗」為主軸，期盼讓民眾透過五感體驗，更深入認識泰國文化，也持續促進台泰文化與觀光交流。
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