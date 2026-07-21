快訊

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

離進場價仍遠…國巨股價腰斬 這家建商持股帳面價值蒸發約2億元

聽新聞
0:00 / 0:00

全國運動會明年屏東舉辦 35種賽事上萬隊職員同場競技

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺，縣長周春米（中）與排球選手合影。記者潘奕言／攝影
明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺，縣長周春米（中）與排球選手合影。記者潘奕言／攝影

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。縣長周春米表示，屏東縣繼舉辦全國中等學校運動會、全民運動會後，明年接辦全國運動會，是第一個10年內辦理3場全國性大型綜合賽會的縣市。為了打造屏東成為體育大縣，縣府將在明年成立運動發展處。

全國運動會是國內規模最大、層級最高的綜合型運動會，以亞運、奧運競賽種類為主軸。明年全國運動會規畫於11月13日至18日辦理，競賽種類共35種，屆時將有超過1萬名隊職員到屏東同場競技。

籌備處啟動記者會有運動部官員、屏東縣各單項運動委員會代表、運動員等200多人參與，去年全國運撐竿跳高金牌選手黃正琦也出席啟動儀式，並由今年獲得全國羽球排名賽女單冠軍的王珮伃，上台分享運動員心路歷程。

周春米指出，屏東從2019年全中運、2024年全民運，到明年的全國運，不到10年間承辦3項全國性賽事，大家都感到與有榮焉。她也宣布明年一月起縣府將成立運動發展處，與中央運動部建立對口，更有效推動體育政策，讓屏東優秀的選手站到更高舞台。

記者會也發表主視覺「必勝之路」，由屏東在地設計師方智弘創作，以代表屏東的「P」向上推進，象徵運動員從起步、累積到突破，持續向上的動能、超越自我。另外也意喻從屏東的土地出發，將山海間的延展、南方城市的生命力，轉化為全國運動會的精神底蘊。

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。記者潘奕言／攝影
明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。記者潘奕言／攝影

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺，縣長周春米（中）與棒球選手合影。記者潘奕言／攝影
明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺，縣長周春米（中）與棒球選手合影。記者潘奕言／攝影

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。記者潘奕言／攝影
明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。記者潘奕言／攝影

屏東 運動 亞運

延伸閱讀

國際化學奧賽台灣3金1銀 明年接棒主辦國際賽

屏東農業大學開學 百大青農校友分享經驗

屏東旅遊購GO節百萬汽車月月抽 後續還有4部

屏東滿州國小赴沖繩演出 民謠串起台日文化交流

相關新聞

全國運動會明年屏東舉辦 35種賽事上萬隊職員同場競技

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。縣長周春米表示，屏東縣繼舉辦全國中等學校運動會、全民運動會後，明年接辦全國運動會，是第一個10年內辦理3場全國性大型綜合賽會的縣市。為了打造屏東成為體育大縣，縣府將在明年成立運動發展處。

茄萣仁愛路老舊箱涵結構受損 高雄市水利局展開修復工程

高雄市府水利局持續推動轄內道路箱涵巡檢，近期發現茄萣區仁愛路一段及二段的既有箱涵出現結構損壞與排水效能受阻等問題，為因應防汛需求，啟動修復工程，針對關鍵路段進行補強與清疏，預計今年底前全數完工，以降低豪雨期間的積淹水風險。

美濃農會未來超市開「分店」 南隆多功能服務中心能領錢也能購物

高雄市美濃農會「未來超市」建立口碑，南隆信用分部修繕後今日重新開幕，嶄新建物更名多功能農民服務中心，不僅為提供金融服務，還可量血壓、購買在地農特產品，宛如小超商。總幹事鍾清輝說，盼健全服務農友功能，吸引更多年輕人返鄉務農，且能驕傲地說「我是美濃人、我種田」。

釐清史實 恆春挖掘日二戰官兵遺骨

二次世界大戰期間，一九四四年日籍「玉津丸」等運輸船在巴士海峽遭美軍擊沉，四八二○名官兵罹難，遺體漂流至恆春半島，據耆老口述歷史，集體埋葬地點可能在核三廠出水口一帶礁岩，日本戰歿者遺骨收集推進協會昨起展開遺骨挖掘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。