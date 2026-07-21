全國運動會明年屏東舉辦 35種賽事上萬隊職員同場競技

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。縣長周春米表示，屏東縣繼舉辦全國中等學校運動會、全民運動會後，明年接辦全國運動會，是第一個10年內辦理3場全國性大型綜合賽會的縣市。為了打造屏東成為體育大縣，縣府將在明年成立運動發展處。

全國運動會是國內規模最大、層級最高的綜合型運動會，以亞運、奧運競賽種類為主軸。明年全國運動會規畫於11月13日至18日辦理，競賽種類共35種，屆時將有超過1萬名隊職員到屏東同場競技。

籌備處啟動記者會有運動部官員、屏東縣各單項運動委員會代表、運動員等200多人參與，去年全國運撐竿跳高金牌選手黃正琦也出席啟動儀式，並由今年獲得全國羽球排名賽女單冠軍的王珮伃，上台分享運動員心路歷程。

周春米指出，屏東從2019年全中運、2024年全民運，到明年的全國運，不到10年間承辦3項全國性賽事，大家都感到與有榮焉。她也宣布明年一月起縣府將成立運動發展處，與中央運動部建立對口，更有效推動體育政策，讓屏東優秀的選手站到更高舞台。

記者會也發表主視覺「必勝之路」，由屏東在地設計師方智弘創作，以代表屏東的「P」向上推進，象徵運動員從起步、累積到突破，持續向上的動能、超越自我。另外也意喻從屏東的土地出發，將山海間的延展、南方城市的生命力，轉化為全國運動會的精神底蘊。

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺。記者潘奕言／攝影

明年全國運動會將在屏東縣舉行，縣府今天舉辦記者會成立籌備處並發表主視覺，縣長周春米（中）與棒球選手合影。記者潘奕言／攝影