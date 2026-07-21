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高雄九如橋欄杆如紅鳥居遭批醜 新工處：改成白色

中央社／ 高雄21日電

高雄九如橋預計7月底前完工通車，不過橋體兩側欄杆宛如紅色的日本鳥居，遭市議員批醜到嘆為觀止。市府工務局新工處今天表示，會將欄杆拆除改為綠籬，並將橋上欄杆顏色改成白色。

無黨籍高雄市議員張博洋今天在臉書（Facebook）發文說，九如橋「醜到令人嘆為觀止，可怕到無法相信這是高雄市的公共建設，什麼叫做毀滅高雄市這幾年的城市美感努力，就是這座橋」。

「實在是荒謬到不知道怎麼對來到這邊的日本觀光客解釋」，張博洋說，在日本的神道信仰中，鳥居是連接人界於神界的結界，是神明居住的地方，「請問你橋上是有什麼神？」九如橋整排插爆鳥居，「以為在搞千本鳥居嗎？」

市府工務局新工處今天回應表示，當時是一般欄杆設計，其高度及防墜有符合規範，至於顏色是搭配中都橋的紅色、願景橋的白色，採紅白色配置。

新工處表示，目前九如四路欄杆經市府交通局邀請專家學者檢視，將欄杆拆除改為綠籬，並將橋上欄杆顏色改成白色。目前已在逐步更改中。

市府交通局並表示，為了確保行車安全，新工處與交通局在九如橋通車前邀請道安專業顧問現場會勘，建議新工處車道護欄需再調整並加上「容錯設計」，預防汽機車失速偏離車道能提供防護，減少二次傷害。

高雄 高雄市 張博洋

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