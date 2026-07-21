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茄萣仁愛路老舊箱涵結構受損 高雄市水利局展開修復工程

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市茄萣區仁愛路箱涵結構損壞正執行修復工程，預計今年底前全數完工。圖／高雄市府水利局提供
高雄市茄萣區仁愛路箱涵結構損壞正執行修復工程，預計今年底前全數完工。圖／高雄市府水利局提供

高雄市水利局持續推動轄內道路箱涵巡檢，近期發現茄萣區仁愛路一段及二段的既有箱涵出現結構損壞與排水效能受阻等問題，為因應防汛需求，啟動修復工程，針對關鍵路段進行補強與清疏，預計今年底前全數完工，以降低豪雨期間的積淹水風險。

高雄市水利局表示，茄萣區地勢平坦且緊鄰海岸線，區內主要排水系統高度仰賴雨水下水道及箱涵匯流至茄萣大排，其中仁愛路為串聯茄萣區主要聚落與生活機能的交通幹道，肩負在地居民日常通勤的重要運輸功能。

不過受近年極端氣候影響，短延時強降雨發生頻率增加，部分使用年限較久的老舊箱涵出現結構劣化、淤積及通水斷面不足等狀況，嚴重影響防洪排水效率。

水利局指出，本次修復案分為兩階段施作，總經費約822萬元，改善重點包括仁愛路一段長度8公尺、四孔箱涵，寬16公尺，及仁愛路二段長度24公尺、雙孔過路箱涵，寬6公尺等兩處路段，工程內容包含箱涵結構本體補強、內部淤積清疏、局部通水斷面改善，並銜接周邊既有排水系統，期能徹底發揮整體排水效能，規畫兩案將分別於今年8月底及11月底先後完工。

水利局提醒，施工期間將視現場路況實施交通維持措施，請行經仁愛路一段與二段施工路段的用路人留意現場指示減速慢行，或提早規畫改道，市府未來亦將持續盤點各區排水瓶頸與老舊箱涵，陸續辦理改善工程，以強化城市防洪韌性。

水利局 高雄市

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