美濃農會未來超市開「分店」 南隆多功能服務中心能領錢也能購物

高雄市美濃農會「未來超市」建立口碑，南隆信用分部修繕後今日重新開幕，嶄新建物更名多功能農民服務中心，不僅為提供金融服務，還可量血壓、購買在地農特產品，宛如小超商。總幹事鍾清輝說，盼健全服務農友功能，吸引更多年輕人返鄉務農，且能驕傲地說「我是美濃人、我種田」。

美濃區幅員遼闊，南隆地區距離鬧區有一段距離，原農會信用部南隆分部是一棟民國73年啟用的老舊建物，在農業部及市府補助下，農會斥資2千多萬元進行改造，外型採用高雄147米、白玉蘿蔔、紅豆、番茄及木瓜等具體元素點綴，內部則是木質溫潤裝潢，展售各式農特產品，冷冰冰的信用部變身多功能服務中心。

美濃農會今早舉辦開幕儀式，邀請立委邱議瑩、農糧署南區分署長賴明陽、高市農業局長姚志旺等人剪綵。特別的是，剪綵彩帶是用在地農產野蓮編織而成，一樓大廳放置飲水機、血壓機，還為長輩設計無障礙廁所，營造成生活客廳概念。

「農民在哪裡，農會就在哪裡！」美濃總幹事鍾清輝強調，農民信任是農會的最大資產，新整修完成的南隆分部跳脫傳統金融空間框架，重新定位為金融服務、地方產業與社區生活的複合共享空間，未來後方還會設置南隆蔬果冷鏈包裝場，串聯生產、加工、包裝、冷鏈物流與市場行銷，讓美濃農產品走得更遠、賣得更好。

農會說明，未來2、3樓空間可能會做為推動食農教育、青農交流及高齡綠色照護場域，這棟建物將繼續陪伴農民、支持地方產業發展。

南隆多功能農民服務中心今日落成，剪綵嘉賓向外界推薦美濃生產的紅毛丹。記者徐白櫻／攝影

美濃農會南隆多功能農民服務中心內部規畫展售區，不用去農會超市就能買到各式農特產品。記者徐白櫻／攝影

南隆多功能農民服務中心的一樓大廳設置血壓量測站，農友去領錢也能順便量血壓，關注自身健康情況。記者徐白櫻／攝影