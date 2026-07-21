陳福海拜會交通部 爭取鄉親台金航線優先候補

為改善台金航線一票難求情形，金門縣長陳福海日前前往交通部就台金航空運輸、緊急包位機制及鄉親搭機保障等議題交換意見，並提出具體改善建議，盼中央重視離島需求。

陳福海7月15日前往交通部民用航空局，與交通部、民航局交換意見，並提出改善建議，他表示，航空運輸是金門對外最重要的交通命脈，更是鄉親就醫、就學、洽公、探親及返鄉的重要交通方式。

陳福海說，近年受航空市場變化、旅運需求增加及旺季期間機位供需失衡等因素影響，台金航線經常出現機位供不應求情形，鄉親臨時有搭機需求時，常面臨訂票不易，影響離島居民基本交通權益。縣府一直以來向中央反映地方需求，盼共同研議更完善保障措施。

針對緊急包位機制，縣府爭取比照馬祖、澎湖模式擴大辦理，提升金門緊急包位保障量能，後續並將與航空公司建立滾動式檢討機制，依實際需求及使用情形調整包位成數，在確保就醫、奔喪等迫切交通需求之餘，兼顧資源運用效益。

此外，為因應尖峰期間機位需求增加，縣府也向中央建議研議建立「金門鄉親優先候補機制」，朝以緊急事由為優先考量方向規劃，針對具有急迫搭機需求鄉親提供協助，以提升離島居民交通保障。

金門縣政府今天表示，會中雙方也就台金航線運能調整、鄉親搭機保障及相關疏運措施等議題交換意見，交通部對於放大機型及增加航班表達支持，相關事項後續將由中央與地方依權責持續研議推動。