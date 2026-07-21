高雄茄萣區仁愛路箱涵受損 市府啟動2修復工程

高雄茄萣區仁愛路一段及二段既有箱涵有結構損壞等情形，市府辦理修復工程，降低積淹水風險。市府表示，2案預計8月底及11月底完工，提醒民眾行經此路段多留意，必要時提前改道。

高雄市茄萣區地勢平坦且鄰近海岸，區內排水多仰賴雨水下水道及箱涵系統匯流至茄萣大排，而仁愛路是茄萣區重要交通幹道之一，不僅串聯區內各主要聚落與生活機能，也肩負居民日常通勤重要運輸。

不過，市府近來辦理道路箱涵巡檢時，發現茄萣區仁愛路一段及二段既有箱涵有結構損壞及排水功能受影響情形，部分老舊箱涵因使用年限較久，出現劣化、淤積或通水斷面不足等情形，影響排水效率。

高雄市水利局因此辦理修復工程，水利局今天發布新聞稿說明，將辦理箱涵結構補強、內部清疏、局部斷面改善及銜接既有排水系統等項目，提升整體排水效能；2案總經費約新台幣822萬元，預計8月底及11月底完工。

水利局提醒，施工期間將依現場狀況辦理交通維持措施，提醒用路人行經仁愛路一段及二段施工路段時，留意現場指引、減速慢行，必要時提前改道；市府將持續盤點各區排水瓶頸及老舊箱涵，逐步推動改善工程。