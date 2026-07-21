釐清史實 恆春挖掘日二戰官兵遺骨

二次世界大戰期間，一九四四年日籍「玉津丸」等運輸船在巴士海峽遭美軍擊沉，四八二○名官兵罹難，遺體漂流至恆春半島，據耆老口述歷史，集體埋葬地點可能在核三廠出水口一帶礁岩，日本戰歿者遺骨收集推進協會昨起展開遺骨挖掘。

旅居台灣的日本文史工作者舘量子說，玉津丸等運輸船遭美軍擊沉後，僅六十五人生還，大量遺體漂流至恆春半島，成為戰爭史上哀痛一頁。

遺骨挖掘由日本社團法人日本戰歿者遺骨收集推進協會主導，舘量子及恆春鎮大光地區居民推動，墾丁國家公園管理處、核三廠及屏東縣政府等單位同意與協助。

日本戰歿者遺骨收集推進協會事務局長補佐井上達昭說，若發現遺骨暫時託付處理，待下次再派專家過來，確認為日人遺骨後，才會帶回日本作ＤＮＡ檢測。

舘量子說，歷經近八十年海岸地形變遷、風化侵蝕及人為活動影響，地貌大幅改變，相關遺骸或遺物是否仍留存地下，缺乏確認，為釐清歷史事實，回應罹難者家屬長年期待，針對相關地點小規模探掘，以審慎、尊重且符合法律方式，確認地下是否保存與事件有關的人骨遺骸或遺物，若有發現將依法令及專業程序妥善安置，盼亡者安息、慰藉遺族，落葉歸根，並為歷史留下更完整印證。