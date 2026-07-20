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幸運密碼是墾丁福華？屏東旅遊購GO節百萬休旅車2得主都住這裡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東旅遊購GO節帶動屏東觀光熱潮，6月抽出首輛百萬休旅車得主是來自新北市的鄭女（中）今跟家人（右）開心南下領取大獎。記者劉星君／攝影
屏東旅遊購GO節帶動屏東觀光熱潮，6月抽出首輛百萬休旅車得主是來自新北市的鄭女（中）今跟家人（右）開心南下領取大獎。記者劉星君／攝影

屏東旅遊購GO節帶動屏東觀光熱潮，從5月1日開跑以來至今累積登錄金額更已突破3700萬元，帶來6.6億元觀光產值，6月抽出首輛百萬休旅車得主是來自新北市的鄭女，今20日直播抽出第2輛休旅車，由高雄市呂先生幸運抽中。巧合的是，兩次大獎得主來旅遊時都住墾丁福華，後續還有4輛同款休旅車將逐月抽出。

屏東旅遊購GO節今天舉行活動第二次的抽獎共有5162筆登錄憑證，產生2萬4288筆抽獎序號。今天抽獎活動前，邀請上月抽到休旅車來自新北市鄭女也現身，領取大獎休旅車，之後也縣府交旅處長黃國維和鄭女一起按下抽獎鈕，抽出141個獎項，其中最大獎，百萬休旅車由高雄市的呂先生獲得。

交旅處長黃國維隨即阿打電話呂先生，呂先生當時正在工作，得知抽到大獎時，冷靜的回答「是喔？」，他是在6月時入住墾丁福華。

獲得今年首輛休旅車得主鄭女跟家人搭高鐵南下領獎，她開心說，5月家族旅遊約20多人，三天兩夜入住墾丁福華飯店，屏東好山好水，遊山玩水、上山下海，屏東通通都有，值得一來再來。

黃國維說，活動推出後獲回響，帶動旅宿住房率成長，效串聯餐飲、美食、伴手禮及觀光景點等周邊產業，擴大整體觀光效益。

交旅處表示，暑假旅遊旺季到來，屏東各地觀光景點、特色活動及旅遊路線陸續推出，規畫暑期旅遊行程，入住屏東合作旅宿參與活動，感受山海風光、人文特色與在地美食，更有機會把汽車、電動機車、iPhone、iPad及多項好禮帶回家。

「屏東旅遊購GO節」將持續辦理至10月31日，後續仍有多場直播抽獎及豐富獎項陸續送出，透過月月抽獎機制持續吸引旅客造訪屏東，帶動觀光產業發展與地方經濟成長。 

今年6月抽出首輛百萬休旅車得主是來自新北市的鄭女（左二）今天跟家人（右一）南下領獎，左一為縣府交旅處長黃國維。記者劉星君／攝影
今年6月抽出首輛百萬休旅車得主是來自新北市的鄭女（左二）今天跟家人（右一）南下領獎，左一為縣府交旅處長黃國維。記者劉星君／攝影

今天抽獎活動由縣府交旅處長黃國維（右）和上月抽到百萬休旅車的得主鄭女（左）一起按下抽獎鈕，抽出141個獎項，其中最大獎，第二輛百萬休旅車由高雄市的呂先生獲得。記者劉星君／攝影
今天抽獎活動由縣府交旅處長黃國維（右）和上月抽到百萬休旅車的得主鄭女（左）一起按下抽獎鈕，抽出141個獎項，其中最大獎，第二輛百萬休旅車由高雄市的呂先生獲得。記者劉星君／攝影

休旅車 屏東 高雄市

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