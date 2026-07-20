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振興經濟禮金議題延燒 藍綠馬公市長參選人論戰

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖各鄉發放振興經濟禮金議題延燒，國民黨徵召馬公市長參選人洪棟霖提出市民每人普發5000元，爭取連任的民進黨馬公市長參選人黃健忠認為應說明經費從何而來，不是寄望縣府補助。

國民黨徵召馬公市長參選人洪棟霖近日在臉書提出全縣5鄉為振興地方經濟，都發放振興禮金，唯獨作為澎湖政經中心的馬公市沒有，因而提出馬公市民每人普發5000元的振興禮金訴求，並由市所籌編1億元經費，不足經費建請縣府編足來支應。

馬公市長黃健忠今天表示，政見不是一句「市公所先編1億元、不足由縣府補足」就能向市民承諾。對手應說明，普發數億元經費究竟從何而來？縣府是否已承諾編列預算？若沒有具體財源規劃，憑什麼向市民保證一定做得到。

黃健忠說，馬公市人口有6萬多人，普發5000元所需經費高達3億多元，遠超過市公所財政負荷。依現行財政相關規定，市公所舉債上限約為1億3000萬元，若市公所自籌財源支應，勢必排擠各項基礎建設等重要預算，若改由縣府負擔，更應先取得縣府支持，而非逕自向市民作出承諾。

政府去年因應國際情勢強化韌性發放現金後，澎湖5鄉1市因發生美伊戰爭、物資調漲，在考量公所財政允許下，決定發放振興經濟禮金，白沙鄉、西嶼鄉和七美鄉各1萬元，望安鄉1萬5000元、湖西鄉5000元，都已發放完畢，馬公市代表會雖通過發放，但馬公市公所因市政財政恐無法負荷而未發放。

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