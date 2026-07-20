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高雄義大醫院宣布推出護理師續任獎金 每季最高加薪1.5萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄義大醫療體系推出「季度續任獎金制度」，包含義大醫院、大昌醫院及義大癌醫院，護理部護理師及專科護理師若符合資格，每季最高可領取1萬5000元獎金。聯合報系資料照
高雄義大醫療體系推出「季度續任獎金制度」，包含義大醫院、大昌醫院及義大癌醫院，護理部護理師及專科護理師若符合資格，每季最高可領取1萬5000元獎金。聯合報系資料照

高雄義大醫院去年升格醫學中心，為留住護理人才，2年前全面為護理師加薪4000元，今天再度宣布推出義大醫療體系護理部護理師及專科護理師「季度續任獎金」制度。院方表示，目前護理部護理人員約1600人，若符合資格者，每三個月可領取一次續任獎金，每季最高可領取1萬5000元，持續強化護理人才留任措施。

義大醫療決策委員會主委暨義大醫院院長杜元坤表示，義大醫院2024年為護理師調薪，最高每月4000元，今年再加碼推出最高每季1萬5000元的季度續任獎金制度，希望透過更具競爭力的薪資與獎勵措施，實際肯定護理專業價值，也提升留任誘因，吸引更多優秀護理人才投入醫療服務。

杜元坤強調，人才是醫療品質最重要的核心，而護理人員更是醫療團隊中不可或缺的重要夥伴。每一位護理夥伴在第一線的堅守與付出，都值得被看見，也應獲得實質回饋。

院方說明，除推出季度續任獎金制度外，義大醫療也同步全面調升門診護理人員薪資，並持續改善各項薪資制度，全面提升基層護理人員待遇，讓不同工作場域的護理同仁都能獲得更具競爭力的薪資保障。

此外，義大醫療體系目前護理部護理人員約1600人，2025年護理人員平均調薪約4.73%；今年再推出最高每季1萬5000元的續任獎金制度。

義联集團創辦人林義守2004年在燕巢區創辦義大醫院，2016年10月在市區成立大昌醫院，除義大醫院、大昌醫院、義大癌醫院之外，旗下還有燁興、燁隆、燁輝、燁聯、聯綱及燁茂等鋼鐵公司，以及大樹區義守大學。

義大 護理師 加薪

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