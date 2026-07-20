屏東旅遊購GO節百萬汽車月月抽 後續還有4部

「屏東旅遊購GO節」累積登錄金額逾3700萬元，今天第2場抽獎，百萬汽車由高雄市民眾獲得，巧合的是與首部汽車得主入住同家飯店。縣府表示，活動持續中，還有4部汽車逐月抽。

「屏東旅遊購GO節」今天舉辦第2次抽獎，活動透過網路直播同步進行抽獎作業，縣府同邀首位百萬汽車得主新北市鄭姓民眾出席，與屏東縣交通旅遊處長黃國維一起按下抽獎鈕，其中最大獎百萬汽車由高雄市呂姓民眾獲得。

鄭姓民眾是在5月與親友入住墾丁福華飯店，抽中百萬汽車，縣府今天安排交車儀式，她與家人一起搭高鐵南下領車並開心表示，屏東好山好水，值得一來再來；巧合的是，第2部百萬汽車得主呂姓民眾也是入住墾丁福華飯店。

縣府表示，活動自5月1日開跑以來，目前累積登錄金額更已突破新台幣3700萬元，隨著暑假旅遊旺季到來，屏東各地觀光景點、特色活動及旅遊路線陸續推出，歡迎民眾規劃暑期旅遊行程，入住屏東合作旅宿參與活動，感受山海風光、人文特色與在地美食。

交通旅遊處說明，抽獎採「月月抽」方式辦理，登錄活動持續至10月31日；後續還會抽出4部汽車，另有電動機車、家電、iPhone、iPad等多項好禮。