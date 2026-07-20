與日本佐渡市景點互惠 高雄人暢遊佐渡島「五景點免門票」

高雄市政府與日本新潟縣佐渡市3年前締結友好城市，今年8月1日起正式啟動雙城「景點互惠計畫」，高雄市民只要出示身分證，即可在佐渡島享有五大熱門觀光景點門票免費，佐渡市民來高雄也享多處景對等待遇。

日本最大離島、坐擁世界文化遺產的佐渡島享有五大熱門觀光景點，高雄市民出示身分證，可免費參觀金銀山導覽設施「Kirarium佐渡」、佐渡奉行所、相川鄉土博物館、佐渡國小民俗博物館及朱鷺之森公園。佐渡市民出遊高雄，可享英國領事館文化園區、鳳儀書院、紅毛港文化園區等多處景點優惠。

高市府3年前會與佐渡市締結友好城市有一段歷史淵源。日治時期，佐渡實業家山本悌二郎對橋頭糖廠現代化及台灣製糖業貢獻良多，不過他的紀念銅像曾經輾轉矗立台日兩地，直至 2022 年才重返高雄，牽起兩市友誼。

行國處指出，高雄市與佐渡市於2022年簽署文化交流備忘錄，2023年7月正式締結友好城市，在農漁業、文化觀光與教育等領域展開深入合作。

8月1日啟動「景點互惠計畫」以佐渡島為主，特別為高雄市民提供五大景點的免費入場優惠，邀請市民朋友一同探訪佐渡之美。行國處說明，佐渡島被視為日本離島秘境，佐渡金山已正式登錄成為世界文化遺產；美國知名旅遊媒體AFAR更將佐渡島列入2026年必訪旅遊地點。

市長陳其邁指出，本次佐渡景點互惠計畫是為高雄市民量身打造，讓市民朋友赴日旅遊能省下門票錢，也讓雙方市民更認識彼此的國際夥伴。行國處長張硯卿說，市府持續與其他國際城市洽談合作，盼藉此擴展高雄與國際夥伴的觀光文化交流，深化城市友誼也拓展實質合作成果。