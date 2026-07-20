星期評論／旗津渡口翻新 商業模式也該改

高雄市政府斥資約九千萬元翻新旗津輪渡站，全新的「光之渡口」，從建築美學、旅客動線到商業空間全面升級，確實讓啟用卅年的老渡口煥然一新。然而掌聲背後，卻不能無視輪船公司去年虧損逾六千萬元的刺眼數字，市府創造觀光亮點，更應思考渡輪營運如何救亡圖存。

輪船公司去年虧損六千多萬，實際累積的虧損其實已達十二點二億元。這凸顯硬體翻新固然帶來經營契機，卻不能妄圖靠一棟漂亮的輪渡站就解決長年失血的營運困境。

往返旗津、鼓山的渡輪，每逢假日總是大排長龍，曾有端午連假每天逾兩萬人搭乘！可惜「人潮不等於錢潮」，輪船公司去年客運收入不到一億元，當中持旗津卡免費搭乘的人次高達三四六萬，顯示輪船公司除商業經營，另肩負公共運輸重責。

旗津居民免費搭船，是市府照顧離島民眾須承擔的責任，按理應編列預算支應，非由輪船公司吸收成本。監察院二○二三年即點出癥結，但迄今問題未解。

市府近年斥資約九千萬元翻新旗津輪渡站，擬串聯旗津老街、燈塔、星空隧道等景點為旗津觀光添柴火。只是從數據看，旗津觀光人次從二○一九年六百七十萬人次逐年滑落，意味遊客不是為了「搭船」才到旗津，而是整體旅遊體驗須全面更新，刺激客源提升，否則未來恐步上墾丁後塵。

此次旗津輪渡站翻建，輪船公司應趁機重建新商業模式，且在接駁旅客的相關配套再求升級，包括應用智慧候船資訊；積極開發觀光套票、港灣夜遊、旅遊接駁等多元收入。多花一分心思，都能讓公司虧損多止血一分，否則靠華麗輪渡站供拍照打卡，吸引人潮，熱度一過，恐又打回原形。