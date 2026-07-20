車禍頻傳 屏科大移除減速丘、設測速照相

聯合報專題報導大學生平均一周約兩人死於車禍，其中機車事故占約九成最高，報導引起回響。屏東科技大學去年十月在十天內發生兩起死亡車禍，屏科大啟動校園道路安全改善計畫，第一階段將校內五十九處減速丘移除四十九處，並重新刨鋪路面、改善彎道標線，另規畫增設固定式測速照相，將在今年九月開學前完成。

「減速丘高度高，速度快可能彈起來，容易發生車禍！」屏科大三年級潘姓學生說，減速丘早該移除，學校尖峰時段車流量大，學生很容易在路口突然急煞時發生追撞。

屏科大學生會指出，這次工程並非單純拆除減速丘，是根據整體設計、地形測量、現場會勘後，針對不同道路條件規畫重新刨鋪路面、恢復標線，並調整交通設施。

「減速丘移除不代表可以加速行駛！」學生會長藍光杰說，交通設施新增、調整或移除，都應建立在完整交通工程評估基礎，透過公開透明討論程序凝聚共識，再做出決策，降低事故風險，保障安全為最高原則。

屏科大指出，校園道路設置減速丘經盤點共五十九處，多設在校園主要及次要道路路口，今年辦理校園道路安全改善計畫，針對減速丘位置、路口行車狀況、鋪面狀況等評估，建議移除四十九處減速丘並重鋪路面，並於體育館前方彎道路段將設新型減速設施，利用視覺化減速標線提醒用路人減速通行。

屏科大說，減速丘移除後，校園設三組固定式測速照相器及一組手持式雷射測速照相器，九月開學前完成裝設，整體校園道路細部設計、校門出入口改善等範圍，則在第二期工程進行，規畫完成後將道安審查及校園說明會。