高雄月世界多年難題 墊高3公尺照淹水

青灰岩惡地形從旗山、內門綿延至田寮，田寮月世界景觀奇特吸引不少遊客，加上這裡的農家習慣飼養放山雞，農家料理口耳相傳，逐步形成月球路兩側土雞城林立的熱鬧景觀，不過這裡緊鄰二仁溪且地勢低窪，曾經墊高一層樓高度也難擺脫淹水噩夢。

省道台廿八線道路從旗山串連至田寮，寸草不生的惡地景觀被稱為「月世界」。由於山林環境適合飼養「放山雞」，肉質結實的土雞料理十分美味，許多遊客參觀完獨特地景會順道享用在地美食，近廿家土雞城在此群聚，近年還發展出泥岩茶葉蛋及泥岩豆花等在地特色美食。

田寮月世界位於二仁溪畔，地勢較低窪，又加上泥岩地質特殊，每逢下雨容易產生泥沙淤積，瞬間癱瘓排水系統，早年消防局常需要出動橡皮艇救援受困民眾。

居民說，月世界淹水是老問題，縣市合併前，縣府曾把路基墊高三公尺左右，路旁餐廳一樓變地下室、二樓變一樓店面，淹水問題有改善一些，但雨勢若大還是會淹。

二仁溪管轄單位、水利署第六河川分署表示，二仁溪河道容易淤積，為放大通洪斷面，每年都會固定疏濬。目前在南興橋附近的臨時土堤已經趕工施設完成，一一五公尺的固定護岸需要先辦理都市計畫變更，完成後取得用地才能動工，另在月世界上游一處堤防施工進度已達百分之六十，移動抽水機也全力支援高雄市政府。