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大雨就淹…高雄月世界變水世界 賴瑞隆、柯志恩找解方

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄崇德橋飽受二仁溪水暴漲淹沒威脅，橋旁的芭樂園全被溪水淹沒，堆置在農地上的淤泥至今無法清除。記者徐白櫻／攝影
高雄崇德橋飽受二仁溪水暴漲淹沒威脅，橋旁的芭樂園全被溪水淹沒，堆置在農地上的淤泥至今無法清除。記者徐白櫻／攝影

高雄田寮月世界一帶低窪，逢豪大雨易淹水，居民飽受淹水之苦，上月廿五日豪雨，二仁溪暴漲溢流崇德橋，一度導致國三田寮交流道無法通行、「月世界變水世界」。藍綠市長參選人談治水，民進黨賴瑞隆主張抽水站改建升級；國民黨柯志恩建議上游加強植生、增設在地滯洪空間，台南與高雄不該「各治各的」。

二仁溪源起內門，蜿蜒通過田寮、阿蓮、路竹至茄萣出海，全長約六十三公里。上月豪雨溪水暴漲，泥水溢堤灌入田寮月世界民宅與店家，前瞻計畫斥資二千萬元興建的抽水站停擺，積水最深處達二公尺。

「大水高出橋面卅公分，我的農舍被淹沒，連屋頂都看不到！」施姓農民無奈說，他的農地緊鄰崇德橋，強勁水流移動貨櫃屋近百公尺、農具泡水損壞、紅龍果樹的根部泡水腐爛，損失至少十幾萬元，數十年淹水問題無解，南二高蓋好後更難解決。

距離崇德橋約三公里的月世界風景區整條馬路變河道，連抽水站也被洪水淹沒。業者說，馬路兩側土雞城餐廳全部淹水，積水高過一樓窗戶，只有遊客服務中心旁的便利商店地勢較高，逃過一劫，餐廳生財工具滿滿泥巴，損失十分慘重。

暴雨過後，藍綠市長參選人都去田寮會勘災情。立委賴瑞隆指出，二仁溪必須清疏增加通洪斷面，水利署預計明年在月世界周邊新建一一五公尺長度護岸。另為提升防洪能量，他會全力爭取將抽水站改建經費擴大至三億元，全面升級為五部機組的運轉能量，提高十年的防洪保護標準。

立委柯志恩主張在關鍵易淹路段評估增設生態堤防，並尋求合適公有地規畫「兼具沉砂與延遲洪峰效果的在地滯洪空間」，避免滯洪設施因泥沙淤積失去功能。

柯強調，治水必須從源頭治本，上游惡地須加強植生綠化、做好水土保持，減少泥沙排入二仁溪，並結合ＡＩ科技智慧監測淤積主動預警；二仁溪是跨越台南與高雄的中央管轄河川，應跨縣市進行防洪系統總體檢。

前瞻計畫補助高雄田寮月世界興建一座抽水站，但上月豪雨導致二仁溪溢堤，抽水站也被淹沒，無法發揮作用。記者徐白櫻／攝影
前瞻計畫補助高雄田寮月世界興建一座抽水站，但上月豪雨導致二仁溪溢堤，抽水站也被淹沒，無法發揮作用。記者徐白櫻／攝影

柯志恩 賴瑞隆 淹水 月世界 高雄

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