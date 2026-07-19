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影／「陀螺破壞者J」現身屏東...縣議員辦爭霸戰 報名費全捐助浪浪

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
正式比賽時，陀螺破壞者Ｊ（右二）對上來自內埔鄉升國一潘姓學生（背對者），潘姓學生獲勝。記者劉星君／攝影
正式比賽時，陀螺破壞者Ｊ（右二）對上來自內埔鄉升國一潘姓學生（背對者），潘姓學生獲勝。記者劉星君／攝影

戰鬥陀螺掀起旋風，屏東縣議員陳揚連3個月每月辦一場「極限飛揚」爭霸戰，從一開始10多人報名，今天賽事有200多人參與，玩家搶報名「秒殺」，今天爭霸戰中，邀請台灣知名戰鬥陀螺玩家「陀螺破壞者J」參賽，氣氛超熱絡，參與者不滑手機，討論交流戰鬥陀螺各種話題。

縣議員陳揚從5月起每月舉辦戰鬥陀螺比賽，報名費100元，全數捐給台灣愛狗人協會用於照顧流浪動物做公益。陳揚分享，他小時候就喜歡玩戰鬥陀螺，舉辦賽事提供給玩家交流平台，賽事規模不斷擴大，今天比賽設計特殊造型冠軍獎座，參賽者直呼很用心。

今天賽事有以屏東縣選手為主成人組128人、兒童組32人，現場開放外縣市參賽加場賽，成人、兒童組各32名，除有獎盃、陀螺等豐富獎品、現場抽獎外，晉級16強還可取得8月G3賽事資格。

比賽今天下午在明正國中登場，現場熱鬧滾滾，邀請「陀螺破壞者 J」參賽，一現身幾乎全場轟動，紛紛拿起手機拍攝、爭相碰拳。

賽前表演賽，陀螺破壞者Ｊ和屏東縣的陀螺推廣大使「玉米」對戰，全場將兩人團團包圍，目不轉睛緊盯對戰盤，感受高手對決。表演賽由陀螺破壞者 J勝出，正式比賽時，陀螺破壞者Ｊ對上來自內埔升國一潘姓學生，最後由潘姓學生獲勝，他開心說，「運氣太好了！」，他玩戰鬥陀螺約2個月。

「戰鬥陀螺串起跨世代情誼，也增進親子們互動」，陳揚分享，舉辦比賽後，他還遇到許久未聯絡同學帶著孩子們一起參與，未來也會和店家、社團等團體合作，辦小型賽事，不分世代感受童年的純真遊戲。

賽前表演賽，陀螺破壞者Ｊ（左，背對者）和屏東縣的陀螺推廣大使「玉米」（右）對戰，大眾目不轉睛緊盯對戰盤，感受高手對決。記者劉星君／攝影
賽前表演賽，陀螺破壞者Ｊ（左，背對者）和屏東縣的陀螺推廣大使「玉米」（右）對戰，大眾目不轉睛緊盯對戰盤，感受高手對決。記者劉星君／攝影

正式比賽時，陀螺破壞者Ｊ（右二）對上來自內埔鄉升國一潘姓學生（背對者），潘姓學生獲勝。記者劉星君／攝影
正式比賽時，陀螺破壞者Ｊ（右二）對上來自內埔鄉升國一潘姓學生（背對者），潘姓學生獲勝。記者劉星君／攝影

屏東縣議員陳揚（前排左二）舉辦「極限飛揚」爭霸戰，今天爭霸戰邀請台灣知名的戰鬥陀螺玩家「陀螺破壞者J」（第二排左四）參賽，氣氛超熱絡，這裡大家不滑手機，討論交流戰鬥陀螺各種話題。記者劉星君／攝影
屏東縣議員陳揚（前排左二）舉辦「極限飛揚」爭霸戰，今天爭霸戰邀請台灣知名的戰鬥陀螺玩家「陀螺破壞者J」（第二排左四）參賽，氣氛超熱絡，這裡大家不滑手機，討論交流戰鬥陀螺各種話題。記者劉星君／攝影

屏東縣議員陳揚（右一）舉辦「極限飛揚」爭霸戰，爭霸戰邀請台灣知名的戰鬥陀螺玩家「陀螺破壞者J」（左一）參賽，氣氛超熱絡，這裡大家不滑手機，討論交流戰鬥陀螺各種話題。記者劉星君／攝影
屏東縣議員陳揚（右一）舉辦「極限飛揚」爭霸戰，爭霸戰邀請台灣知名的戰鬥陀螺玩家「陀螺破壞者J」（左一）參賽，氣氛超熱絡，這裡大家不滑手機，討論交流戰鬥陀螺各種話題。記者劉星君／攝影

屏東 屏東縣 戰鬥陀螺

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