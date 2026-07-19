高雄後勁溪水面滿滿翻肚魚屍 環保局證實天氣太熱引起

高雄楠梓區後勁溪興中橋河段及右昌大排昨日出現大量死魚漂浮在水面上，空氣飄散難聞惡臭味，打撈重量多達300 公斤。環保局說明，根據水質檢測數字，昨日氣溫炎熱溶氧過低，導致魚體死亡，明日也將持續監測水質，同時加強河面巡檢及附近汙染源稽巡查作業。

市府環保局昨日接獲市民陳情，指稱後勁溪興中橋河段及右昌大排出現眾多死魚漂浮，獲報後派員前往釐清魚群集體暴斃的原因。

環保局表示，昨日在魚隻死亡河段檢驗水質，pH值為7.65，導電度545μS/cm，溫度28.3度，溶氧1.78mg/L。今日上午檢驗水質pH值為7.64，導電度629μS/cm，溫度30.3℃，溶氧3.02mg/L。

環保局說明，今日溶氧雖然比昨日稍微上升，但仍偏低，其餘數據及水色正常，且沿線巡查未發現異常排放。已通報水利局協助派員打撈死魚，明日將會持續監測水質，民眾若於河道發現非法排放或其他污染情形，可撥打公害陳情專線(07-7317600)或1999市民專線。