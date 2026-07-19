高雄田寮月世界土雞城林立 地基墊高一層樓照樣淹水

高雄田寮月世界一帶低窪，逢豪大雨易淹水，居民飽受淹水之苦，0625豪雨期間，二仁溪暴漲溢流崇德橋，一度導致國3田寮交流道無法通行、「月世界變水世界」。藍綠市長參選人提出治水見解，民進黨賴瑞隆主張抽水站改建升級；國民黨柯志恩建議上游加強植生、增設在地滯洪空間，台南與高雄不該「各治各的」。

二仁溪緣起內門，蜿蜒通過田寮、阿蓮、路竹至茄萣出海，全程約63公里。上月豪雨溪水暴漲，泥水溢堤灌入田寮月世界民宅與店家，前瞻計畫斥資2千萬元興建的抽水站停擺，積水最深處達2公尺。

「大水高出橋面30公分，我的農舍被淹沒，連屋頂都看不到！」施姓農民無奈說，他的農地緊鄰崇德橋，強勁水流移動貨櫃屋近百公尺、農具泡水損壞、紅龍果樹的根部泡水腐爛，損失至少十幾萬元，數十年淹水問題無解，南二高蓋好後更難解決。

距離崇德橋約3公里的月世界風景區整條馬路變河道，連抽水站也被洪水淹沒。業者說，馬路兩側土雞城餐廳全部淹水，深度高過一樓窗戶，只有遊客服務中心旁的便利商店地勢較高，逃過一劫，餐廳生財工具滿滿泥巴，損失十分慘重。

月世界位於二仁溪畔，地勢較低窪，又加上泥岩地質特殊，每逢下雨容易產生泥沙淤積，瞬間癱瘓排水系統，早年消防局常需要出動橡皮艇救援受困民眾。居民說，月世界淹水是老問題，高雄縣府時代曾把路基墊高3公尺左右，路旁餐廳一樓變地下室、二樓變一樓店面，淹水問題有改善一些，但雨勢若大還是會淹。

立委賴瑞隆指出，二仁溪必須清疏增加通洪斷面，水利署預計明年在月世界周邊新建115公尺長度護岸。另為提升防洪能量，他會全力爭取將抽水站改建經費擴大至3億元，全面升級為五部機組的運轉能量，提高十年的防洪保護標準。

立委柯志恩主張在關鍵易淹路段評估增設生態堤防，並尋求合適公有地規畫「兼具沉砂與延遲洪峰效果的在地滯洪空間」，避免滯洪設施因泥沙淤積失去功能。

柯強調，治水必須從源頭治本，上游惡地須加強植生綠化、做好水土保持，減少泥沙排入二仁溪，並結合AI科技智慧監測淤積主動預警；二仁溪是跨越台南與高雄的中央管轄河川，應跨縣市進行防洪系統總體檢。

高雄田寮月世界風景區的土雞城林立，月球路兩旁都是販售在地的放山雞，但這裡地勢低窪又緊鄰二仁溪，數十年難擺脫淹水之苦。記者徐白櫻／攝影

高雄崇德橋飽受二仁溪水暴漲淹沒威脅，農民指著遠方農舍說，大水將他的貨櫃屋沖移近百公尺，農具損失約十幾萬。記者徐白櫻／攝影

高雄崇德橋飽受二仁溪水暴漲淹沒威脅，右側芭樂園全被溪水淹沒，不少幼苗枯萎死亡，此路段淹水也導致田寮交流道緊急封閉。記者徐白櫻／攝影