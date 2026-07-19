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屏東林邊游泳池修繕經費追加未過 工程停擺引憂

中央社／ 屏東縣19日電

屏東林邊鄉立游泳池修繕工程原預計今年8月完工，卻在施工過程中發現電力系統須作變更；林邊鄉長鄭慶堂欲追加經費，多數鄉代認為理由不清而不支持，工程停擺引發居民憂心。

關注地方事務的臉書粉專「林邊向前行」分享，依林邊鄉立游泳池修繕工程進度調整說明，工程原預計今年8月竣工，然而在施工過程中，經專業評估發現電力容量系統嚴重不足，無法滿足未來游泳池營運安全用電需求，為保障鄉民日後使用安全，必須進行電力系統及其他相關設施變更設計。

鄭慶堂提出臨時提議案理由說明指出，游泳池修繕工程原規畫新台幣4127萬餘元，部分工項考量拆除後施設耐用、美觀等整體一致性及目前建築材料通膨調漲，致調整增加部分經費約742萬元。此案贊成鄉代僅有3人。

對追加案抱持保留態度的林邊鄉代陳春貴告訴中央社記者，16日鄉代會曾邀約設計公司現勘，廠商卻稱病未出席，後續也約不到。鄉代須把關預算，目前僅是擱置延後再審，盼廠商好好說明設計更改理由，若設計合理當然給過。

同意追加的鄉代翁玉芳表示，公所剩餘款有1億餘元，追加經費並非難以負擔，且工程預算卡關造成施工暫停，不僅衍生違約問題，工程若未如期完工，中央補助款將被收回；更重要的是施工中的游泳池，也會因此無法讓居民使用。

地方人士指出，游泳池預算卡關案有選舉年攻防意味，認為不該讓政治紛爭影響居民福利；也有民眾質疑，重要如電力系統設計，應該設計初期即完善評估，工程到尾聲才發現實在太草率。

屏東 游泳池

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