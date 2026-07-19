屏科大拆49處減速丘設測速照相 學生會籲降低事故風險、安全為原則

屏東科技大學去年10天內發生兩起學生死亡車禍，引發重視，校方啟動校園道路安全改善計畫，將分兩期，第一階段將校內59處的減速丘移除49處，並重新刨鋪路面、改善彎道標線，另規畫增設固定式測速照相，預計在115學度開學前完成。屏科大學生會、地方民代表示肯定，學生會提醒，後續規畫廣納意見，降低事故風險、安全為最高原則。

屏科大學生會指出，改善校園道路老化、路面不平整及部分路口通行安全，學生會持續關注校園交通環境，參與說明會與會勘，將實際使用道路需求與意見反映給校方。

屏科大啟動校園道路安全改善計畫，學生會指出，這次工程並非單純拆除減速丘，是根據整體設計、地形測量、現場會勘及道路安全審查等程序，針對不同道路條件，規畫重新刨鋪路面、恢復標線，並調整相關交通設施。

學生會表示，校內59處減速丘，第一階段工程移除其中49處，並在體育館前彎道路段增設標線提醒，引導駕駛人減速通行。至於剩餘10處減速丘，與體育館前彎道路段線型與硬體改善，將納入第二階段工程評估，待細部設計圖完成後，校方將再召開第二次說明會，進一步向師生說明。

「校園交通安全需要大家一起維護」，學生會長藍光杰說，每一項交通設施新增、調整或移除，都應建立在完整交通工程評估基礎，透過公開透明討論程序凝聚共識，再做出最符合校園交通安全決策，降低事故風險，保障師生安全為最高原則。

學生會提醒，減速丘移除不代表可以加速行駛，騎乘機車、自行車或其他交通工具時，仍請務必減速慢行、注意路口左右來車，並共同遵守校園交通規範，「不讓少數違規行為影響整體校園安全與道路改善成果」。

屏東縣議員李世淦說，屏科大願意移除減速丘並重新鋪設路面，大幅降低下坡時因減速丘造成車輛打滑、跳動的風險，也持續結合更多公共交通措施，讓學生上下課更加便利、安全。學校願意傾聽學生意見，實際行動改善，值得肯定與鼓勵，期待未來持續優化校園交通設施，打造更安全、更友善的學習環境，讓每位師生安心通行。

屏東科技大學校園內主要道路學府路，學校在學府路兩側都有設置速度顯示，若速度超過四十就會變成紅字提醒。記者劉星君／攝影