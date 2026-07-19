獨／車禍頻傳屏科大校園道路大改造 移除49處減速丘設固定測速照相

國立屏東科技大學坐落在大武山下，校地面積300公頃，是全國單一校區之冠，學生靠機車代步，去年10月校內接連發生兩起學生自撞死亡車禍，被教育部列為重點改善。屏科大今年度校園道路安全改善計畫，原本59處減速丘將移除49處並重鋪路面，校內增設測速照相，將在115學年度開學前完成，第一學期為宣導教育期。

屏科大校園依地勢起伏，上下學尖峰時刻，數千輛汽機車湧現，校內道路面積約20公頃。屏科大表示，校園道路限速40公里，部分路段限速30公里，校園設3組固定式測速照相器及1組手持式雷射測速照相器，位置經縣警局交通隊會勘，將設在學府路下行小木屋前、學府路下行體育館轉彎道前及仁愛路下行映霞湖旁，預計115學年度第1學期開學前完成裝設，同步在新生訓練、各班行車安全宣導，115學年第一學期是宣導教育期。

屏科大指出，校園道路設減速丘經盤點59處，設立時間至少25年前，多設在校園主要及次要道路路口。隨科技進步，師生使用汽、機車效能及數量較25年前大幅增加。學校近年在重要路口設5座紅綠燈，今年辦理校園道路安全改善計畫，針對減速丘位置、路口行車狀況、鋪面狀況等評估檢視，建議49處減速丘先行移除並重鋪路面。

屏科大校內體育館前方彎道路段，是校內車禍熱點之一。屏科大表示，體育館前方彎道路段設新型減速設施，利用視覺化減速標線提醒用路人減速通行，預計在115學年度第1學期開學前完成。減速丘移除後，適當位置及距離設置減速提醒或新型減速設施，則在第二期工程進行。

屏科大表示，校園道路安全改善工程分二期，第一期包含減速丘移除及彎道標線改善、路面刨鋪及標線復舊；第二期包含整體校園道路細部設計、校門出入口改善等範圍，規畫完成後將道安審查及校園說明會，再後續第二期工程招標。

屏科大有公車、微型電動車與自行車等交通工具，公車的部分，學生持學生證搭乘510Ａ（屏科大校外賃居生活圈延駛內埔）、510（屏科大校外賃居生活圈）路線均免費，搭509到屏東市也只要10元。學生多以騎機車為移動方式，機車數量登記8千多輛，汽車1千到2千輛。

校方表示，根據學校車輛管理暨使用處理費辦法規定，超速屬違規，可經調閱監視系統、或交通安全執行小組拍照逕行舉發。測速照相上路前有宣導期。車輛違規單可選擇參加交通安全教育或繳納規費（汽車400元、機車／電動自行車300元），規費收取去年1月由學校行政會議修正通過，違規收費除了學生，也包括教職員都受相關規範。

屏東科技大學校園內主要道路學府路，學校在學府路兩側有設置速度顯示，若速度超過40就會變成紅字。記者劉星君／攝影

屏東科技大學校門口，學生多以機車代步，校內機車登記約有8千多輛。記者劉星君／攝影

屏科大今年度校園道路安全改善計畫，原本59處減速丘將移除49處並重鋪路面，校內增設測速照相，將在115學年度開學前完成，第一學期為宣導教育期。記者劉星君／攝影