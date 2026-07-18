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癌症希望基金會捐髮活動台中場今天舉行 民眾透過善舉支持癌友

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
癌症希望基金會「首望相助－希望從頭開始」今天在台中市新民高中舉行，吸引不少民眾共襄盛舉。圖／癌症希望基金會提供
癌症希望基金會「首望相助－希望從頭開始」今天在台中市新民高中舉行，吸引不少民眾共襄盛舉。圖／癌症希望基金會提供

「雖然每一次等待頭髮變長的過程都很漫長，但只要想到這頭長髮能陪伴需要的人度過難關、帶給他們力量，這份堅持就有了最深刻的意義！」

充滿愛心的大學生子硯，今天是第5次捐髮，她同時也是全大運游泳選手，留長髮在泳訓上會帶來不便，但她堅持助人，10年來不間斷的義舉，令人動容。

癌症希望基金會「首望相助－希望從頭開始」台中場活動今天下午登場，有50位愛心捐髮人報名參加，從4歲到58歲共襄盛舉，捐髮人背景除了有曾經經歷癌症治療的病友外，也有癌友的照顧者以及長期投入愛心捐髮活動的民眾。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，首望相助活動今年是第21年，許多民眾伴隨著活動一起長大，每段時間都能看到看到他們「回娘家」捐髮，這些溫暖的善舉，都是支持癌友的重要力量！

蘇連瓔指出，捐髮除了需要健康髮束外，每頂假髮仍需約5,000元製作費用，因此多年來仰賴企業與社會大眾共同支持。今年台中場活動也獲得台灣吉立亞醫藥、金儀股份有限公司等企業單位響應支持，除了活動經費，更出動企業志工參與互動，透過首望相助生命教育活動，匯聚企業與社會大眾的力量，共同協助癌友重拾自信與勇氣，也讓這份善意得以持續傳遞。

癌症希望基金會「首望相助－希望從頭開始」今天在台中市新民高中舉行，吸引50位愛心捐髮人報名參加。圖／癌症希望基金會提供
癌症希望基金會「首望相助－希望從頭開始」今天在台中市新民高中舉行，吸引50位愛心捐髮人報名參加。圖／癌症希望基金會提供

癌症希望基金會捐髮活動，需確保髮束長度達 30 公分以上、未燙染過且無嚴重自然捲。圖／癌症希望基金會提供
癌症希望基金會捐髮活動，需確保髮束長度達 30 公分以上、未燙染過且無嚴重自然捲。圖／癌症希望基金會提供

癌症希望基金會由5名捐髮代表上台參與捐髮儀式。圖／癌症希望基金會提供
癌症希望基金會由5名捐髮代表上台參與捐髮儀式。圖／癌症希望基金會提供

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，透過首望相助生命教育活動，匯聚企業與社會大眾的力量，共同協助癌友重拾自信與勇氣，也讓這份善意得以持續傳遞。圖／癌症希望基金會提供
癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，透過首望相助生命教育活動，匯聚企業與社會大眾的力量，共同協助癌友重拾自信與勇氣，也讓這份善意得以持續傳遞。圖／癌症希望基金會提供

充滿愛心的大學生子硯，今天是第5次捐髮，她同時也是全大運游泳選手，留長髮在泳訓上會帶來不便，但她堅持助人，10年來不間斷的義舉，令人動容。圖／癌症希望基金會提供
充滿愛心的大學生子硯，今天是第5次捐髮，她同時也是全大運游泳選手，留長髮在泳訓上會帶來不便，但她堅持助人，10年來不間斷的義舉，令人動容。圖／癌症希望基金會提供

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