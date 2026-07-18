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影／從媒妁之言到一見鍾情 金門金鑽婚表揚見證半世紀愛情故事

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」，縣長陳福海親自頒獎，向攜手走過半世紀以上人生歲月的長輩致敬，圖為洪耀宗與吳綉綠上台領獎，子孫一起合影分享喜悅。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」，縣長陳福海親自頒獎，向攜手走過半世紀以上人生歲月的長輩致敬，圖為洪耀宗與吳綉綠上台領獎，子孫一起合影分享喜悅。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」今年報名踴躍，因受表揚夫妻及家屬人數大幅增加，首度分兩天舉辦表揚典禮，邀請結婚滿50年的金婚、60年的鑽石婚及70年的白金婚夫妻接受祝福。縣長陳福海親自頒獎，向攜手走過半世紀以上人生歲月的長輩致敬，而一段段跨越半世紀的婚姻故事，也成為全場最動人的焦點。

今年縣府特別準備白色婚紗、襯衫及領結，還安排新娘秘書為阿嬤們梳妝打扮，不少長輩都是人生第一次穿上白紗，有人感動表示，年輕時家境清苦，當年結婚沒有婚紗，如今圓了數十年的夢，彷彿重新走了一次人生最重要的時刻。

其中，結婚滿60年的洪耀宗（85歲）與吳綉綠（81歲）夫妻，是今年烈嶼鄉鑽石婚代表之一。兩人因媒妁之言結為連理，共育有2男4女，如今已有16名內外孫，四代同堂。

談起60年的婚姻秘訣，洪耀宗笑說，夫妻偶爾也會拌嘴，但從不惡言相向，因為「吵架沒好話」，頂多冷戰一下，很快就過去，彼此互相禮讓、互相尊重，就是一路走來最重要的相處之道。

女兒洪麗萍、洪麗艶、洪麗馨回憶，父親一直很疼愛母親，每天早上都是他在準備早餐，只為了讓母親多睡一下。她們認為，父親是心疼母親年輕時為大家庭付出的辛勞。

洪耀宗說，妻子剛嫁進洪家時，家中除了父母、祖父，還有7個兄弟，最小的弟弟只有7歲。妻子每天要替一家十多人洗衣、煮飯，還得照顧長輩與孩子，經常別人都洗完衣服回家了，她還在河邊忙個不停。

這份相守，也在妻子年老生病後有了最深刻的回報，曾在醫院服務的女兒洪麗艶說，10多年前母親膝蓋開刀，住家又在4樓，60多歲的父親每天背著母親上下樓，讓左鄰右舍都十分感動。近年母親又歷經多次腿部手術，也一直由父親陪伴照顧，不離不棄。

洪家子女說，父母都很會煮菜，每逢除夕夜兩人都會親自下廚準備幾道拿手菜，即使孩子如今都已50多歲，每年過年都跟孫字輩一樣，照例收到父母準備的紅包，「同學知道後都很羨慕。」

另一段令人稱羨的愛情，則來自今年金城鎮的金婚代表、金門縣府前主任秘書盧志輝與妻子葉瑞裁。不同於洪耀宗夫妻的媒妁之言，葉瑞裁是盧志輝妹妹的同學，兩人在學生時代「一見鍾情」，交往多年後步入禮堂，婚後育有4名子女。

結婚滿50年的兩人分享婚姻「保鮮」祕訣，就是「互敬、互諒、互相尊重」。夫妻倆笑說，平日幾乎不曾吵架，凡事多站在對方立場思考，才能一路攜手走到今天。

今年金鑽婚表揚因報名踴躍，縣府首度分兩場辦理。今日上午表揚金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉及烏坵鄉，共32對金婚與鑽石婚夫妻，其中烈嶼鄉就有11對；第二場訂於明日將表揚金湖鎮及金沙鎮夫妻，最受矚目的是5對攜手走過70年的「白金婚」夫妻，見證相守一生的珍貴情誼。

陳福海表示，「執子之手，與子偕老」看似簡單八個字，背後卻是一輩子的承諾，每一對金鑽婚夫妻都歷經人生不同階段的考驗，因彼此扶持、相互珍惜，才能建立幸福家庭，也成為年輕世代最好的典範。

烈嶼鄉民眾洪耀宗與妻子吳綉綠，是今年烈嶼鄉鑽石婚代表，兩人育有2男4女，如今已有16名內外孫，四代同堂，今天幾乎都到場見證「爺奶」的幸福時刻。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉民眾洪耀宗與妻子吳綉綠，是今年烈嶼鄉鑽石婚代表，兩人育有2男4女，如今已有16名內外孫，四代同堂，今天幾乎都到場見證「爺奶」的幸福時刻。記者蔡家蓁／攝影

縣長陳福海（右）與夫人許梨羨兩人上台分享夫妻相處之道，陳福海表示，「執子之手，與子偕老」看似簡單八個字，背後卻是一輩子的承諾。記者蔡家蓁／攝影
縣長陳福海（右）與夫人許梨羨兩人上台分享夫妻相處之道，陳福海表示，「執子之手，與子偕老」看似簡單八個字，背後卻是一輩子的承諾。記者蔡家蓁／攝影

來自今年金城鎮的金婚代表、金門縣府前主任秘書盧志輝（右）與妻子葉瑞裁，葉是盧志輝妹妹的同學，兩人在學生時代「一見鍾情」，交往多年後步入禮堂，結婚滿50年的兩人分享婚姻「保鮮」祕訣，就是「互敬、互諒、互相尊重」。記者蔡家蓁／攝影
來自今年金城鎮的金婚代表、金門縣府前主任秘書盧志輝（右）與妻子葉瑞裁，葉是盧志輝妹妹的同學，兩人在學生時代「一見鍾情」，交往多年後步入禮堂，結婚滿50年的兩人分享婚姻「保鮮」祕訣，就是「互敬、互諒、互相尊重」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」，縣府前機要秘書縣長許加發（右三）與夫人許王淑珠（左二）走過氣球拱門接受各界祝福，縣長陳福海（右二）與金寧鄉長楊忠俊（右一)也表達祝賀之意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」，縣府前機要秘書縣長許加發（右三）與夫人許王淑珠（左二）走過氣球拱門接受各界祝福，縣長陳福海（右二）與金寧鄉長楊忠俊（右一)也表達祝賀之意。記者蔡家蓁／攝影

結婚滿60年的洪耀宗（右）與吳綉綠（左）夫妻，是今年烈嶼鄉鑽石婚代表之一，兩人因媒妁之言結為連理，共育有2男4女，如今已有16名內外孫，四代同堂。記者蔡家蓁／攝影
結婚滿60年的洪耀宗（右）與吳綉綠（左）夫妻，是今年烈嶼鄉鑽石婚代表之一，兩人因媒妁之言結為連理，共育有2男4女，如今已有16名內外孫，四代同堂。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」，烈嶼鄉民眾洪耀宗（右三）與妻子吳綉綠（左三），是今年烈嶼鄉鑽石婚代表，金門縣長陳福海（右二）、烈嶼鄉長洪若珊（右一）與鄉代會主席林長耕（左一）等人一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」，烈嶼鄉民眾洪耀宗（右三）與妻子吳綉綠（左三），是今年烈嶼鄉鑽石婚代表，金門縣長陳福海（右二）、烈嶼鄉長洪若珊（右一）與鄉代會主席林長耕（左一）等人一起合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」，縣長陳福海親自頒獎，向攜手走過半世紀以上人生歲月的長輩致敬，圖為盧志輝與妻子葉瑞裁上台領獎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府年度「金鑽婚表揚活動」，縣長陳福海親自頒獎，向攜手走過半世紀以上人生歲月的長輩致敬，圖為盧志輝與妻子葉瑞裁上台領獎。記者蔡家蓁／攝影

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