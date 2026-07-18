小港漁船疑排油汙 高雄海洋局要求清除並依法裁處

高雄市小港區臨海新村漁港今天有漁船疑似排放廢污油水，高雄市海洋局表示，上午接獲通報立即派員趕赴現場，並要求漁船人員立刻清除油污，油污已於下午清除，後續將依法裁處。

一名網友今天在社群媒體臉書（Facebook）上傳一支影片，片中「盈榮638號」漁船疑有排放廢污油水情形，並呼籲有關單位盡快處理。

海洋局指出，今天上午接獲通報指小港臨海新村漁港「盈榮638號」漁船疑有排放廢污油水情形後，立即派員前往現場勘查，同時聯繫船方人員進行應變處理，要求立即清除海面油污，避免污染範圍擴大，並同步進行環境復原作業。

海洋局表示，在相關人員處理下，油污已於下午完成清除，現場環境恢復正常。海洋局也當場要求船主，後續應確實落實船舶廢油水管理及合法處理作業，避免類似事件再次發生。

海洋局強調，將依「漁港法」第18條第1項第2款相關規定辦理裁處，追究違規責任，並持續加強漁港巡查及污染防制作業。如查獲船舶或相關人員蓄意排放油污、污染港區環境，將依法從嚴究辦、絕不寬貸，以維護漁港水域環境及海洋生態。