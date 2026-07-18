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高雄蚵仔寮北極殿揭匾 廟方推公益教育傳遞善的力量

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市梓官區蚵仔寮北極殿今天舉行「治世福神」匾額揭匾典禮，監察委員范巽綠應邀主持揭匾，象徵宗教信仰、公益慈善與教育攜手合作邁向新的里程碑。記者劉學聖／攝影
高雄市梓官區蚵仔寮北極殿今天舉行「治世福神」匾額揭匾典禮，監察委員范巽綠應邀主持揭匾，象徵宗教信仰、公益慈善與教育攜手合作邁向新的里程碑。記者劉學聖／攝影

高雄市梓官區蚵仔寮北極殿今天舉行「治世福神」匾額揭匾典禮，監察委員范巽綠應邀主持揭匾，象徵宗教信仰、公益慈善與教育攜手合作邁向新的里程碑。北極殿多年來持續投入弱勢關懷、公益慈善及教育支持，近兩年更將公益白米送往高雄市56所高中、國中及國小，受惠學童逾1萬6千人，以實際行動展現宗教服務社會、關懷教育的正向力量。

范巽綠表示希望藉由此次揭匾典禮，讓更多人看見蚵仔寮北極殿多年深耕公益、扶助弱勢及支持教育的成果，范巽綠特別惠賜「治世福神」匾額，由臺灣意象書法家陳世憲題字，現場與蚵仔寮北極殿主任委員蔡昇樺共同揭匾，象徵福澤地方、護佑鄉里；陳世憲老師並於現場揮毫贈送墨寶，為活動增添濃厚文化藝術氣息。

蔡昇樺曾擔任莒光國小四屆家長會長，長年以實際行動支持教育，多年來除協助校務發展、改善教育環境外，更長期默默關懷弱勢學生，不論是急難救助、教育資源挹注或各項校務活動，總是出錢出力、不遺餘力，深獲師生與家長肯定。近年更將公益白米捐贈擴及高雄市偏鄉及非山非市學校，讓更多學童感受到社會溫暖，也將感恩、惜福、回饋的精神深植校園。蚵仔寮北極殿長期深耕公益、教育及社會服務，成果深獲各界肯定，並榮獲高雄市政府民政局113、114年度績優宗教團體表揚。

監察委員范巽綠。記者劉學聖／攝影
監察委員范巽綠。記者劉學聖／攝影

高雄市梓官區蚵仔寮北極殿今天舉行「治世福神」匾額揭匾典禮，現場有書法大師陳世憲揮毫。記者劉學聖／攝影
高雄市梓官區蚵仔寮北極殿今天舉行「治世福神」匾額揭匾典禮，現場有書法大師陳世憲揮毫。記者劉學聖／攝影

高雄市梓官區蚵仔寮北極殿今天舉行「治世福神」匾額揭匾典禮，監察委員范巽綠應邀主持揭匾，象徵宗教信仰、公益慈善與教育攜手合作邁向新的里程碑。記者劉學聖／攝影
高雄市梓官區蚵仔寮北極殿今天舉行「治世福神」匾額揭匾典禮，監察委員范巽綠應邀主持揭匾，象徵宗教信仰、公益慈善與教育攜手合作邁向新的里程碑。記者劉學聖／攝影

北極殿 公益 高雄

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