金門600人放流20萬蛤苗 水試所：挑小苗看潮汐、不會重演蛤屍遍野

今年5月，金門烈嶼曾有宗教團體在海邊放生45萬粒文蛤苗，卻因大量文蛤死亡，遭外界批評「放生變放死」。金湖鎮公所今天在成功出海口廣場舉辦「2026金湖海灘花蛤季千人蛤苗放流」活動，同樣進行蛤苗放流，因此格外受到關注。金門縣水產試驗所強調，這次放流方式、蛤苗規格及地點都經過專業評估，不會重演先前大量死亡情況。

金湖鎮公所今天上午9點邀集600多位民眾，在成功海灘共同放流20萬顆花蛤苗，由鎮長陳文顧主持，金門縣水產試驗所長李佳發、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖及多位地方民代、里長共同參與，希望透過實際行動推動海洋資源復育及環境永續。

由於5月烈嶼文蛤放生活動引發「蛤屍遍野」爭議，外界也關注此次是否可能重蹈覆轍。李佳發表示，兩者最大的不同，在於此次放流的是體型不到1公分、約小於一元硬幣大小的花蛤苗，共20萬顆，數量也少於當時的45萬顆；此外，放流時間配合潮汐進行，並由工作人員引導民眾直接將蛤苗放入海中，讓蛤苗隨海水自然入海、入沙，不是直接撒在沙灘表面，因此不會發生大量死亡問題。

李佳發指出，現場安排多名工作人員分散引導民眾放流，避免蛤苗集中，同時因蛤苗尚未長成、不具食用價值，也不易遭民眾撿拾，希望透過增殖放流增加海洋資源，並藉由活動推廣海洋保育及永續觀念，期待蛤苗經過一年成長，未來能成為成功海灘的花蛤資源。

金湖鎮長陳文顧表示，花蛤是金湖鎮的重要特色產業，也是地方觀光的重要資源，希望透過每年舉辦放流活動，讓民眾以實際行動支持海洋保育，提升環境永續意識，讓金門珍貴的海洋資源得以生生不息，也持續帶動花蛤產業及觀光發展。

金湖鎮民代表會主席蔡乃靖表示，花蛤不僅是地方特色，也是金湖重要觀光資源，希望民眾共同珍惜海洋資源，攜手守護海洋生態，讓花蛤資源得以永續利用。

不少親子家庭也攜家帶眷參加活動，民眾李忠榮帶著妻子及孩子一起放流蛤苗，他表示，活動相當有意義，不僅讓小朋友親近海洋、體驗放流，也能從中學習海洋保育觀念。民眾林忠杰也認為，挖花蛤的民眾真的要控制，要有公德心，抓大放小，不然很怕以後海灘沒有花蛤可以撿。

到場參與的金門縣成功休閒漁業發展協會理事長陳向鑫則建議，這類的放流活動若改在下午舉辦，民眾除了可欣賞成功海灘夕陽，也能順道參與花蛤季餐車等活動，更能帶動現場觀光人潮。他也認為，蛤苗隨著潮水流入海中、自然鑽入沙層，更符合生態復育目的。

金湖鎮公所今天舉辦「2026金湖海灘花蛤季千人蛤苗放流」活動，金湖鎮長陳文顧（左三），偕同金湖鎮民代表會主席蔡乃靖（右二）、代表陳秀卿（左二）、蔡建偉（右一）、陳威彰（右三）、林嘉森（左一）直接將蛤苗灑進海裡。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所今天在成功出海口廣場舉辦「2026金湖海灘花蛤季千人蛤苗放流」活動，由於天氣炎熱，金湖鎮代表陳秀卿全幅武裝到場參與並幫忙分發蛤苗。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所今天舉辦「金湖海灘花蛤季千人蛤苗放流」活動，民眾李忠榮（左三）帶著妻子及孩子一起放流蛤苗，他表示，活動不僅讓小朋友親近海洋、體驗放流，也能從中學習海洋保育觀念。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所今天舉辦「2026金湖海灘花蛤季千人蛤苗放流」活動，不少民眾都是8點多就到場排隊等著領蛤苗放生。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所今天舉辦「2026金湖海灘花蛤季千人蛤苗放流」活動，特別選用1公分左右的蛤苗，所以不會有民眾來撿拾。記者蔡家蓁／攝影