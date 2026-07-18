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恆春半島首座室內溫水泳池動土 116年9月竣工

中央社／ 屏東縣18日電
屏東縣車城國中新建溫水游泳練習池，18日動土典禮，縣長周春米（1排中）、民進黨立委徐富癸（1排左3）等人出席。中央社
屏東縣車城國中新建溫水游泳練習池，18日動土典禮，縣長周春米（1排中）、民進黨立委徐富癸（1排左3）等人出席。中央社

屏東縣府打造恆春半島首座室內溫水游泳池，今天在車城國中動土、明年9月竣工。未來恆春半島國中小游泳隊不再受落山風季限制，無須遠赴其他鄉鎮訓練，也開放社區使用。

車城國中新建溫水游泳練習池，總建築面積1864平方公尺，並規劃長25公尺、寬15公尺6水道游泳池，今天動土典禮，縣長周春米、車城鄉長陳政雄、民進黨立委徐富癸等人出席。

周春米接受媒體聯訪表示，長期以來恆春半島國中以下學校無游泳池，且當地落山風季節約有半年，興建室內游泳池有其必要；縣府自籌新台幣1億5250萬元建置國際級場地，完工後將成為恆春半島各校學童游泳訓練場地，並開放社區使用。

屏東縣體育發展中心表示，恆春半島過去僅有恆春工商及恆春鎮公所設有游泳池，又因當地落山風及人力影響泳池開放天數；當地游泳隊學生過去須前往東港鎮、萬丹鄉等地泳池訓練，車城國中游泳練習池完工後，即可讓恆春半島學童就地訓練。

體發中心表示，除在地車城國中、國小外，未來預計串聯周邊恆春鎮、牡丹鄉、滿州鄉、枋山鄉及獅子鄉等10所以上國中小學，每年造福逾千名學子，讓三面環海恆春半島孩子，能在最安全完善環境中深植親水技能。

車城國中表示，溫水游泳池的投入使用，關鍵任務之一在於全力協助並落實「游泳訓練及自救課程計劃」，透過溫水設備規劃，學生將不再受季節氣溫限制，一年四季皆能接受系統化游泳培訓與水域自救課程，不僅能大幅增進孩子身體素質，更能讓他們在面對海洋或各類水域時，具備紮實應變與自我保護能力。

恆春 周春米 徐富癸

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