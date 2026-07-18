颱風過後澎湖海岸堆積海漂垃圾 湖西2小時清出4噸

高雄部分歇業多年的老市場因產權分散遲遲無法拆除、改建或活化，也有市場因共有財產訴訟或法院程序久拖未決，一卡就是數十年，讓開發計畫被迫停擺。民代直言，若沒有完善法源依據與退場機制，恐陷入「拆不了、整不了、活化不了」惡性循環，成為難以解決的沉痾。

2026-07-18 00:00