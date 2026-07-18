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颱風過後澎湖海岸堆積海漂垃圾 湖西2小時清出4噸
颱風巴威過後，澎湖海岸線堆積大量海漂垃圾，澎湖縣湖西鄉公所今天在中西漁港海岸進行淨灘，短短2小時共清理出逾4000公斤海漂垃圾，讓海岸回復昔日潔淨，守護海洋家園。
澎湖縣湖西鄉公所響應海洋環境保護及「向海致敬」理念，今天在中西漁港旁海岸舉辦淨灘活動，鄉長陳振中率領公所員工與中西、鼎灣等社區民眾一起挽袖清理撿拾海漂廢棄物，以行動維護社區海岸線環境。
陳振中表示，澎湖四面環海，維護海洋環境需大家共同參與，公所除積極推動各項環保工作，也盼透過親身參與淨灘活動，深化民眾環境保護意識，將愛護土地理念落實於日常工作與生活中。
澎湖中西漁港海岸淨灘活動，每名參與民眾彎腰撿拾堆積海漂廢棄物，在短短近2個小時中，共清理出海漂垃圾、塑膠製品、廢棄漁網等共4050公斤，讓海岸線回復昔日潔淨，守護永續宜居海洋家園。
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