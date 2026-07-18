高雄車站地下商場全面營運 逾50品牌打造高雄秋葉原

高雄捷運R11高雄車站地下商場今天全面啟動，高雄捷運公司與墨凡公司共同打造約2300坪複合式商業空間，引進超過50家品牌，打造動漫文化、特色餐飲及生活娛樂新地標。

高雄車站地下商場「高雄駅一番街」今天全面營運，市長陳其邁致詞表示，剛開始試營運時還擔心墨凡公司不知道能撐多久，但現在人潮越來越多，感謝墨凡公司持續招商，打造出「高雄秋葉原」。

開幕典禮由陳其邁、高雄捷運公司董事長楊岳崑及墨凡公司總經理薛浚鴻共同出席，見證高雄車站地下商場全面營運。

現場同步亮相5座高捷吉祥物「蜜柑站長」FRP雕像，擔任迎賓大使，供民眾拍照打卡；站內也首創設置供玩具收藏家展示作品的「嘆息之壁」，未來將開放申請展出，打造玩家交流與展示平台。

楊岳崑表示，經過2年努力，過去昏暗地下室變成明亮商場，R11高雄車站商場試營運期間已展現成效，今年上半年車站平均每天運量較去年同期增加1075人次，增幅居紅、橘線各站之冠，日運量更超越巨蛋站，僅次於左營站。

高捷指出，高雄駅一番街以ACG動漫文化為特色，集結動漫商品、主題餐飲及特色商店，希望讓高雄車站從交通節點進一步成為旅遊目的地，提供民眾「搭捷運、逛商場、享生活」一站式體驗。

配合商場全面開幕，今明兩天推出數位集章、主題市集、Coser角色扮演及多項限定活動。