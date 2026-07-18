高雄美髮店遭控占騎樓擴店、水泥塗銷人行道放垃圾桶 網批：後台很硬

高雄市某連鎖美髮店遭民眾指控占用騎樓擴店，並以水泥塗銷人行步道、堆放雜物，檢舉工務單位後停工一周又重開工，怒批：「後台很硬」；轄區警方獲報前往開罰，工務局違章大隊指，接獲檢舉已開立行政處分書，要求業者自拆，若逾期未拆將予以拆除。

家住高雄市前鎮區的網友在網路社群Threads貼文指控，某知名連鎖美髮店違法占用騎樓違建，並將人行步道直接灌水泥塗銷、放置大型垃圾桶，招牌接近快車道。

原PO指，第一次檢舉工務局來貼拆除工單，但該家美髮店停工一個禮拜左右避風頭，又迅速重新開工完工，二度檢舉時，工務局表示，已完工也只能去函警告 無法立即強制處理；讓原PO氣炸要求網友廣發，指不能放縱路霸。

轄區前鎮警分局表示，未接獲110報案，但6月下旬由市府1999市民專線轉報分局，後查明地點位於瑞隆路與公正路口，「騎樓封閉影響通行」，經瑞隆所員警到場審視，該處建築物以裝修木板固定方式封閉騎樓，確有影響通行情事，故蒐證現場狀況後於7月7日函轉權責機關市府工務局依法辦理拆除事宜。

另針對網友指標線型人行道遭私自塗銷並將雜物占用於人行道部分，警方今天前往現場查證「雜物占用道路」事實明確，將依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款:「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」開罰，最高可處2400元以下罰鍰。

市府工務局表示，有關前鎮區瑞隆路與公正路口騎樓違建一案，工務局違建隊上周接獲檢舉，已完成現勘，後續完成相關程序後開立行政處分書，要求業者自拆，若逾期未拆，將依規定辦理拆除。