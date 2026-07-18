泰獅航高雄飛札幌行李風波延燒 旅客曝慘況4件行李回國前一天才收到

廉航泰獅航高雄飛札幌班機7月15日行李運送出包，高雄網友貼文批，當天人已經在北海道，整架飛機的行李還在台灣，行李風波至今餘波盪漾，有同班機旅客昨晚發文抱怨，2天後晚間收到mail通知，4件行李要等到19日中午後才能收到，但20日就要回國了。

Threads高雄網友於7月15日貼文呼籲「千萬不要再搭泰獅航了」，貼文中指出，7月15日從高雄出發飛札幌，人在北海道，整架飛機的行李還在台灣，還不補送，旅行社自己找虎航幫忙，最快明晚才能到，泰獅航日本無人可以幫忙處理，導遊說，這已經是一個月內第2次發生。

貼文釣出有同樣慘痛經驗的同班機網友指，「7月20日到機場領，但能不能領到還未知，真是一次奇妙的經驗」。另有網友則爆料，「7月1日的團到新千歲機場，發生一樣的事情，我們這班飛機一共101顆行李沒到」。

泰獅航載運旅客行李風波持續延燒，昨晚有網友貼文「續集」劇情指出，終於7月17日晚，整團20幾件行李的第一批17件到住宿飯店了，剩下的幾件還在流浪的行李，參加的「喜鴻假期」旅行社以在地有分公司的地利之便，已經派專人前往自取，幸好有領隊的幫忙。

原PO在文末自嘲人生第一次的出國行李流浪記即將進入尾聲，等著看泰獅航空後續怎麼處理，現在超擔心回程行李又會流浪一次。

該班機行李沒領到的狀況似乎一個比一個慘，該篇貼文釣出另名同班機旅客，指7月17日晚上6時42分才收到mail通知，4件行李要等到7月19日中午後才能收到，而我們7月20日要回國了。

另有網友回顧悲慘經驗，指7月1日高雄小港搭泰獅航飛往北海道，整團35人的行李被留在小港，沒有和人一起到新千歲機場，整團當天晚上晚餐沒吃，行李衣服都沒有換，像難民一樣被對待。

高雄航空站日前曾表示，業者稱當天因考慮天候因素才卸載行李。至於補償方案，將由泰獅航逕行處理。