學者：高雄老市場活化 停車場最務實

高雄不少老市場位處市中心精華地段，鄰近火車站、捷運及商圈，卻長年閒置成為治安、環境衛生隱憂，學者及里長認為，可轉型為複合式商場、青年創業基地、停車場；若具歷史文化特色，也可保留部分市場機能，結合文創、市集及觀光，重新打造特色市場，讓閒置土地重新發揮都市發展效益。

鳳山區忠義里長李朝清為自由市場請命，指市場位在鳳山蛋黃區，緊鄰捷運橘線、黃線，若持續閒置，不僅浪費精華地段，也易衍生堆置雜物等公共安全相關問題。盼市府透過都市更新及修法，整合土地，利用現有空間規畫停車場、文創空間、小農市集或特色市場，吸引假日觀光人潮，加速活化。

議員許采臻說，老舊市場產權分散、住商混合，確實整合困難，但不能因為難度高就放著不管，市府應成立跨局處專案窗口，主動協助產權清查、所有權人協調、法律諮詢及財務可行性評估，依個案評估都更、危老、整建維護或階段性活化。議員湯詠瑜也認為，市府應該介入輔導，協助整合共識，並盤點青創基地、停車場、公托、日照中心等公共服務需求，搭配補助、獎勵或由政府主導開發，提升老市場活化的可行性。

高雄樹德科技大學副教授黃慶源認為，老舊市場改作停車場，是現階段最務實的活化方向，市區停車需求高，立即可投入營運並發揮土地效益。不過老市場涉及公、私有土地及多方所有權人，政府須先建立完善都市更新及產權整合機制。