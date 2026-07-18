產權分散市府無「法」介入…高雄閒置老市場陷轉型僵局

高雄部分歇業多年的老市場因產權分散遲遲無法拆除、改建或活化，也有市場因共有財產訴訟或法院程序久拖未決，一卡就是數十年，讓開發計畫被迫停擺。民代直言，若沒有完善法源依據與退場機制，恐陷入「拆不了、整不了、活化不了」惡性循環，成為難以解決的沉痾。

經發局回應，全市五十三處民有市場已拆十一處，其餘營業攤數低於五攤，幾乎閒置的市場已請都發局納入都市計畫通盤檢討，並協助所有權人凝聚共識，逐步推動土地活化再利用。民有市場因土地、建物多屬私人所有，市府尊重私有財產權，現行並沒有退場機制，管理、維護責任仍由所有權人負責。至於長期閒置的市場，現階段以環境衛生管理為主，定期派員巡查，並督促所有權人做好環境維護。

位於苓雅區五福路的文化市場隱身在大樓一樓，因消費型態改變逐漸沒落，閒置迄今逾卅年，未能招商活化的最大困難，是樓上住宅與樓下市場分屬不同權利人，產權複雜。曾有民間業者接手推動改造，卻傳經營意見分歧，施工期間衍生財損官司糾紛，開發計畫宣告失敗。

凱旋里長錢雲徽說，老市場長期閒置，成為遊民聚集場所，也是社區髒亂點，盼市府成立跨局處專責窗口，協助整合產權、推動活化，避免精華地段市場荒廢，成為城市負擔。

鳳山區北門市場也因土地分屬不同所有權人、攤台產權賠償談不攏，都更及再造面臨卡關。北門里長謝秀霞直指，老市場退場困難，關鍵在於產權複雜及法令不足，導致陷入拆不了、活化不了也退場不了情況。地方不斷反映老市場閒置，答案始終是依法無據、無法介入，但若法令未鬆綁，再放一百年一樣無解，呼籲中央與地方正視，不要任由市場荒廢、凋零。

經營豬肉攤的江姓攤商嘆說，北門市場全盛時期人潮絡繹不絕，鳳山一半以上的人都來此採買，如今人潮流失，僅剩他一攤，令人不勝唏噓。