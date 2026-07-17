三棘鱟潮間帶遭纏網 金門縣府：庇護區須再溝通

金門潮間帶時見「活化石」三棘鱟被網具纏住；金門縣政府表示，已建議海保署評估設置海洋庇護區，禁止於生態敏感區採捕海洋生物及架網具，但仍須再與中央單位及漁民溝通。

有「活化石」稱號的三棘鱟全台僅於金門有較穩定族群，金門縣政府已公告全縣全年禁捕。近日陸續有民眾於臉書（Facebook）社團「金門潮間帶」發文指出，發現鱟遭網子纏住。

無黨籍金門縣議員董森堡接受中央社記者採訪表示，盼縣府能盡到勸阻漁民責任，現在不是漁獲很好的季節，包括中國大陸目前也是禁漁期，且春末至夏季是鱟上岸繁殖期，縣府應可在此時於三棘鱟較多區域禁止放置網具，既能避免鱟遭網具纏住，也能顧及漁民權益。

金門縣政府產業發展處長黃儒新表示，針對廢棄漁網部分，目前正與海洋保育署商討廢棄漁網清除計畫，規劃媒合在地社區或團體研提計畫進行清除。

黃儒新指出，三棘鱟棲地保育相當重要，已建議海保署依海洋保育法劃定海洋庇護區，於生態較敏感區域採部分時段管制作法，分階段規定禁止採捕海洋生物及架設網具，此部分須再與中央相關單位及在地漁民溝通。

黃儒新也說，民眾若在海岸發現受困三棘鱟，可聯繫金門縣政府產業發展處漁牧科或水產試驗所協助處理。