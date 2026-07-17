屏東榮總今年升格區域醫院 拼4年升級醫學中心

本報日前大篇幅報導金門水頭旅客服務中心因中轉客暴增，衍生水客帶貨及金門居民台金機位一票難求等亂象，引發中央重視。陸委會主委邱垂正與交通部航港局長葉協隆今日不約而同的先後前往水頭旅客服務中心視察，針對小三通運量、水客帶貨及鄉親返台交通等問題提出改善方向。

2026-07-17 19:16