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屏東榮總今年升格區域醫院 拼4年升級醫學中心

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東榮民總醫院今天舉辦「尖端醫療創新猷，重症照護再升級」醫療成果發表會。記者潘奕言／攝影
屏東榮民總醫院今天舉辦「尖端醫療創新猷，重症照護再升級」醫療成果發表會。記者潘奕言／攝影

屏東榮民總醫院今天舉辦「尖端醫療創新猷，重症照護再升級」醫療成果發表會。屏東榮總今年升格區域醫院，建置完善心導管醫療服務，提升婦幼急診、新生兒重症照護等能力，預計10月開設24小時兒童急診，力拼4年升級醫學中心

屏東榮總2022年開院，2025年通過醫院評鑑，今年正式升格為區域醫院。今天發表會展現三大發展成果，包括建置完善心導管醫療服務，可即時處置急性心肌梗塞等重大心血管疾病；提升婦兒急診照護品質與醫療韌性，強化孕產婦與新生兒急重症照護能力。

屏東榮總也推動精準醫療與微創手術發展，開院即引進屏東第一台達文西機器手臂，至今已累積完成超過290例達文西手術，透過微創與高精準技術，提高整體醫療效率與民眾就醫可近性。

院長王瑞祥表示，屏東榮總計畫年底申請中度高危險妊娠及新生兒緊急醫療照護，預計明年申請成為重度急救責任醫院，建立急重症處置與專科特色醫療體系，逐步成為南台灣重要醫療據點。

屏東縣長周春米表示，屏東榮總持續深耕癌症防治、特色醫療及病床量能擴充，未來將推動第二期醫療大樓、婦幼暨兒童中心、癌症整合照護中心及臨床教學與數位醫療研創中心等，朝「準醫學中心」目標穩健邁進，讓屏東整體醫療品質持續升級。

屏東榮民總醫院今天舉辦「尖端醫療創新猷，重症照護再升級」醫療成果發表會。記者潘奕言／攝影
屏東榮民總醫院今天舉辦「尖端醫療創新猷，重症照護再升級」醫療成果發表會。記者潘奕言／攝影

屏東榮民總醫院今天舉辦「尖端醫療創新猷，重症照護再升級」醫療成果發表會。記者潘奕言／攝影
屏東榮民總醫院今天舉辦「尖端醫療創新猷，重症照護再升級」醫療成果發表會。記者潘奕言／攝影

屏東榮總提升婦兒急診照護品質與醫療韌性，強化孕產婦與新生兒急重症照護能力。圖／屏東榮總提供
屏東榮總提升婦兒急診照護品質與醫療韌性，強化孕產婦與新生兒急重症照護能力。圖／屏東榮總提供

屏東 醫學中心 新生兒

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