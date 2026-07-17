高雄九如橋改建延宕未如期通車 民怨照明不足、排水待改善

高雄市九如橋改建工程延宕，未在6月底如期通車，民代指出，工期延遲、夜間照明不足、道路動線多次調整及排水疑慮等問題，引發周邊居民不滿，要求盡快完工，恢復交通與居住品質。

九如橋以4.7億元啟動重建，2023年11月底展開拆除工程，隔年2月完成拆橋作業，不過拆除後，一度長時間未見實質施工，大片空地閒置數月，期間還曾作為廟會活動及煙火施放場地，噪音問題引發民怨。

市府2024年9月底舉行改建工程動土典禮，承諾今年6月底完工通車，近期因天候及降雨因素，工程延遲，居民憂心工期恐再拉長。

住戶表示，自橋梁拆除後已歷經近兩年，生活長期受施工影響，除工期延宕外，居民也反映施工期間周邊交通及生活環境問題未獲改善。

包括道路動線頻繁調整、施工圍籬林立，部分新設路燈遲未啟用，導致夜間照明不足，車輛進出地下停車場時視線不佳，增加行車風險。

此外，去年颱風期間拆橋空地曾出現積淹水情形，擔心排水系統未同步改善，今年汛期恐再度積水。

議員陳美雅表示，市府應正視工程延宕及施工期間衍生的問題，公開說明施工進度，並如期、如質完成九如橋改建工程。

她也要求盡速啟用新設路燈、改善夜間照明，全面檢視排水設施及施工期間交通維持措施，降低對居民生活與交通安全的影響。