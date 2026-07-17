影／中轉客暴增小三通亂象 邱垂正：水客整頓、居民機位荒要改善

本報日前大篇幅報導金門水頭旅客服務中心因中轉客暴增，衍生水客帶貨及金門居民台金機位一票難求等亂象，引發中央重視。陸委會主委邱垂正與交通部航港局長葉協隆今日不約而同的先後前往水頭旅客服務中心視察，針對小三通運量、水客帶貨及鄉親返台交通等問題提出改善方向。

邱垂正今天上午偕同主任秘書葉凱萍等多位主管在金門副縣長陳祥麟、移民署國境隊隊長詹朝雄、金門港務處長許嘉興、副處長陳志昕等人的陪同下視察小三通動線，他仔細了解可能的衝突地點，並率隊實際走了一大圈，逐一了解候補機制、行李託運、過磅及通關查驗流程，並針對可能發生壅塞及衝突的環節交換意見。

邱垂正表示，小三通今年邁入25周年，新旅運中心歷經6個月試營運，將於8月3日正式啟用，感謝CIQS（海關、移民、檢疫、安檢）等單位長期投入，使通關效率大幅提升，但仍有船班運能及水客帶貨兩大問題必須積極改善。

他指出，目前小三通平日載客率已逾八成，尖峰時段更達九成，已要求航港局依旅運需求彈性增開加班船，以紓解旅客壓力，提供更安全、舒適、便捷的旅運服務。

邱垂正也坦言，近期中轉旅客持續增加，導致金門居民往返台灣「一票難求」，他透露，自己曾接見5名金門鄉親，竟分搭4班飛機返台，凸顯離島居民交通困境。他表示，目前航空公司因國人出國需求大增，機隊多投入國際航線，國內離島航班量能有限，也連帶影響小三通疏運，因此船班調整仍須與民航運能整體配套考量。

針對近來備受關注的水客帶貨亂象，邱垂正表示，部分人士仍持續挑戰公權力，政府將加強宣導與執法，配合新旅運中心正式啟用，全面強化行李管理及查驗機制，整頓港區秩序，並呼籲民眾切勿替他人攜帶來路不明物品，以免涉及走私、毒品等刑責。

對於近來不少旅行團採取「散進團出」模式，旅客先以自由行名義經金門前往廈門再組團，造成中轉客大量增加，邱垂正坦言，確實觀察到此一現象，目前小三通約8成使用者仍為國人，中轉比例偏高，陸委會將與交通部及觀光署持續研商因應，兼顧旅遊發展與離島居民交通權益。

邱垂正表示，今年上半年小三通運量已突破108萬人次，全年有望首度突破220萬人次，超越2019年約196萬人次的歷史高點，未來中央將持續與地方及CIQS單位合作，在提升通關效率的同時，兼顧港區秩序、安全管理及居民交通需求，避免中轉熱潮排擠金門鄉親基本交通權益。

陸委會主委邱垂正（中）今日率隊前往水頭旅客服務中心視察，並與相關同仁打氣合影。記者蔡家蓁／攝影

陸委會主委邱垂正（前右二）今日率隊前往水頭旅客服務中心視察，他率隊實際走了一大圈，針對可能發生壅塞及衝突的環節交換意見。記者蔡家蓁／攝影

陸委會主委邱垂正今日率隊前往水頭旅客服務中心視察，邱垂正表示，小三通今年邁入25周年，感謝CIQS等單位長期投入，使通關效率大幅提升，但仍有船班運能及水客帶貨兩大問題必須積極改善。記者蔡家蓁／攝影

陸委會主委邱垂正（左）今日率隊前往水頭旅客服務中心視察，金門縣港務處長許嘉興（右）陪同解說，針對小三通運量、水客帶貨及鄉親返台交通等問題提出改善方向。記者蔡家蓁／攝影