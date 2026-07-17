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屏東榮總升格區域醫院 周春米盼邁向準醫學中心

中央社／ 屏東縣17日電

屏東榮民總醫院今年正式升格為區域醫院，今天發表3大發展成果，包含心導管醫療、婦幼急診及精準醫療等。屏東縣長周春米表示，期許屏東榮總朝「準醫學中心」邁進。

屏東榮民總醫院今天舉辦「尖端醫療創新猷 重症照護再升級」醫療成果發表會，周春米、退輔會副主委吳志揚等人出席，見證屏東榮總在急重症醫療、精準醫療及婦幼照護等領域的重要成果。

屏東榮總院長王瑞祥表示，經屏東縣政府協助、退輔會政策支持，以及歷任院長與全體醫療團隊共同努力，屏東榮總2025年通過醫院評鑑，今年正式升格區域醫院。

王瑞祥指出，此次發表聚焦3大發展成果，包括建置完善心導管醫療服務，可即時處置急性心肌梗塞等重大心血管疾病；提升婦幼急診與高危險妊娠、新生兒重症照護能力，補足屏東婦幼醫療量能；以及持續推動精準醫療與微創手術，開院即引進屏東首台達文西機器手臂，目前已累積完成超過290例手術，提供鄉親與醫學中心同等級先進醫療服務。

周春米表示，縣府近年持續將「醫療平權」列為施政重點，除向中央爭取醫療建設與資源，也推動區域醫療整合、提升偏鄉醫療可近性、完善緊急醫療救護網絡，並推動長照2.0及長照3.0政策，打造涵蓋預防保健、急重症醫療、復健治療及長期照護的完整健康照護體系。

周春米恭喜屏東榮總升格為區域醫院，她表示，屏東榮總持續深耕癌症防治、特色醫療及病床量能擴充，未來將推動第2期醫療大樓、婦幼暨兒童中心、癌症整合照護中心及臨床教學與數位醫療研創中心等重大建設，朝「準醫學中心」目標穩健邁進；不僅是醫院發展重要里程碑，更象徵屏東整體醫療品質持續升級，讓縣民享有更安全、更便利、更完善的醫療照護。

屏東 周春米

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