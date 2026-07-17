高雄仁武等24日凌晨停水、降壓7小時 影響59萬戶

花蓮萬里溪堰塞湖今早監控顯示，蓄水量突破99%，距離警戒水位只剩26公分，評估最快今天下午5時達到警戒高程，之後就有溢流可能。因應溢流後可能的救災需求，縣府已在鳳林鎮開設前進指揮所，備妥重機械、人力、物力，隨時待命。

2026-07-17 10:37