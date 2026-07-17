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高雄仁武等24日凌晨停水、降壓7小時 影響59萬戶
台灣自來水股份有限公司今天表示，高雄市苓雅、仁武、三民、鳳山、鳥松、前鎮等區，24日凌晨0時至上午7時，共停水7小時，停水、降壓影響59萬戶。
台水透過新聞稿表示，為配合捷運黃線Y4車站自來水管線遷移作業，將辦理鳥松區大埤路管徑2000mm鋼管設置分岐口及管內檢視作業；此工程安排於夜間進行，以盡量降低對民眾用水造成的不便。
停水區域包括苓雅區、仁武區全區，以及鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里等；鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里、新武里、鳳東里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。
三民區停水為博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。
壓降區域則為鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區、左營區（莒光里、光輝里除外）；鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。
此外，三民壓降區域為鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。
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